DIOR秋冬季首飾$2,XXX起　入門必買CD耳環、手鏈、戒指

【Dior耳環／Dior頸鏈／Dior戒指2022】多個時裝品牌近日都陸續公開秋冬季新品，DIOR也不例外。DIOR 2022-2023秋冬時裝系列由Maria Grazia Chiuri設計，除了手袋外，今季亦加入了不少女生最愛的飾物，例如有耳環、手鏈、戒指等。以下《01女生》就為大家精選了今季的DIOR飾物推薦。



DIOR的耳環一向都設計精緻，今季的秋冬系列就一口氣推出了將近20款新耳環，最平由$3,300起就可以買到，是女生入門DIOR的好選擇。當中更有不少是復古款式，採用復古金色飾面金屬打造，例如有DIOR TRIBALES 耳環、30 MONTAIGNE 耳環等，更有一款屬夾式耳環，適合沒有耳洞的女生。而其他耳環款式都分別用上了標誌性CD設計、水晶、星星等元素，十分典雅精緻。

▼▼▼【按圖看】Dior耳環│精選2022-2023秋冬時裝系列耳環▼▼▼

除了耳環外，戒指亦是精緻又親民的好選擇。最平的一款有PETIT CD 戒指，不到$3,000就可以買到。而PETIT CD 戒指套裝只需$4,600就可以買到2隻戒指，是今季的高CP值之選。另外，CLAIR D LUNE 戒指亦設計精緻，以粉紅色飾面金屬精製而成，飾有粉紅色刻面水晶，並綴以「CD」標誌。

▼▼▼【按圖看】Dior戒指│精選2022-2023秋冬時裝系列戒指▼▼▼

另外，DIOR 2022-2023秋冬時裝系列還包括多款手鏈及頸鏈款式，方便女生配襯不同風格的造型。其中，$3,700就可以買到PETIT CD 手鏈，簡約又百搭。而頸鏈方面更有珍珠頸鏈可以選擇。

▼▼▼【按圖看】Dior手鏈、頸鏈│精選2022-2023秋冬時裝系列手鏈、頸鏈▼▼▼