CELINE金色首飾7大精選　愛心耳環、老花鏤空手鏈、Logo頸鍊一覽

靠著一眾女神帶貨，CELINE聲勢持續水漲船高，不只各種老花手袋賣到斷貨，T恤、帽T、背心......等服裝也賣得驚人。



但今天儂編想推薦7款，買了可以戴一輩子也不怕退流行的Celine金屬首飾，其中不乏大家最愛的Logo和老花款，保證讓你花得心甘情願、買到賺到！

CELINE金色首飾7大推介，耳環、手鏈、頸鏈、戒指全都美得驚人！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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愛心耳環

俏皮可愛的耳釘子是儂編最推薦時尚小資女，入門精品耳環的首選款式。貼心的Celine一口氣推出刻有Celine、TRIOMPHE老花和品牌發跡地Paris字樣的三件套組，非常適合用來跟現有的金屬耳環進行多層次混搭，創造充滿玩心的不對稱造型。

金屬鏤空耳環

如果你跟儂編一樣，討厭在耳垂掛滿重重的實心金屬耳環，這款不對稱吊墜長耳環絕對能成為你的心頭好。特別是剪著一頭俏麗短髮的女孩，可以藉由鏤空輪廓來創造視覺空氣感，讓耳環隨著髮絲輕鬆搖曳，避開佩戴首飾頭重腳輕、顯得太過隆重端莊的穿搭誤區。

TRIOMPHE戒指

在Celine現任創意總監Hedi Slimane的操刀下，Celine TRIOMPHE老花一躍成為時尚圈最具有識別性的Logo之一。2022夏季以細膩線條融合粗獷復古金寬戒設計，增加視覺衝突性與造型感，如果你最近正好想買一款適合戴在拇指或食指的造型戒，不妨從這款入手吧！

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愛心鑲嵌吊墜項鍊

2022夏季Celine大量加入可愛童趣的愛心元素，其中最讓儂編心動的便是這款鑲嵌吊墜！經典長方吊牌設計混合俏皮幾何圖案，再壓印上Celine、Paris字樣。不只能輕鬆點亮整體造型，同時又能滿足優雅甜美與叛逆個性，兩種著然不同的穿搭風格，即便天天戴也不會膩。

金屬鏤空手環

同樣也是2022夏季推出的鏤空系列，除了剛剛介紹的吊墜耳環之外，Celine也有推出以老花Logo混合愛心符號的手鍊、項鍊...等單品。但為了配合金屬線條的勾勒，所以相同元素使用在長項鍊上會明顯粗獷許多，反觀運用在手鍊上會顯得更秀氣、更百搭。

C字金屬手環

想要在炎炎夏日穿出造型層次感，其實非常考驗穿搭功力，畢竟不像冬天一樣能靠單品堆疊。這款具份量感的手鐲能替款式單薄的T恤或背心創造視覺重點，也非常適合與草帽、涼鞋、比基尼...等度假單品混搭，輕鬆完勝各種夏日時髦Look！

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CELINE項鍊

這條細窄的金屬短項鍊乍看之下平凡無奇，但如果仔細一看會發現它是用無數個Celine字樣英文金屬Logo串接在一起。整體長度剛好落在鎖骨處能完美展現纖細頸部線條，可透過疊戴在黑白色T恤外面增加層次感，用法國女人一貫的低調手法展現時尚態度。

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