CELINE 4大入門迷你手袋推薦　最平4位數入手BELT、AVA經典款

【CELINE手袋2022】近年時裝界掀起了一鼓「小廢包」迷你手袋熱潮，DIOR、CHANEL、LOEWE等名牌紛紛推出了各款迷你手袋搶佔市場。近年大受女生歡迎的CELINE亦推出了多款迷你手袋，當中不少更是品牌的經典手袋款式，讓女生們可以相宜的親民價錢入手名牌手袋。



CELINE手袋2022│PICO BELT

要數CELINE的經典手袋，BELT BAG絕對是榜上有名，是不少OL喜歡的上班手袋之一。不過，BELT BAG的NANO尺寸已經加價至$18,000，MINI尺寸更已破$20,000大關，要價$21,000。不過最新推出的迷你PICO就定價親民，價錢只需$15,500就可以入手，是BELT BAG最便宜的款式。

CELINE手袋2022│PICO BELT（CELINE）

CELINE手袋2022│MINI TRIOMPHE

MINI TRIOMPHE的設計參考CELINE的大熱手袋TRIOMPHE，與定價高達$34,500的TRIOMPHE一樣，保留了系列經典的標誌性凱旋門TRIOMPHE扣環開關，設計上大致相同，只是尺寸上顯得更加小巧精緻，最重要的是價錢僅需$10,500的入門級親民價錢就可以買到。

CELINE手袋2022│MINI TRIOMPHE（CELINE）

CELINE手袋2022│MINI AVA

自CELINE的AVA手袋推出以來，就成功於時裝界帶起了一股腋下包潮流，不少品牌都爭相推出腋下包款式。AVA手袋的售價原本由$13,000起，對預算不高的女生來說或許有點吃力，但隨著「小廢包」開始流行，CELINE就推出迷你版的MINI AVA手袋，大致相同的半月型設計只需$8,200起，不到萬元就可以入手，絕對是CELINE的入門之選。

CELINE手袋2022│MINI AVA（CELINE）

CELINE手袋2022│MINI 16

CELINE的16手袋是近年推出的手袋款式之一，設計比較優雅知性，定價為$31,500。不過如果想入手但又沒有足夠預算的話，不妨可以選擇MINI 16手袋，設計上與16相同，但尺寸較為小巧，售價只需$28,000。