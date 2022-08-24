Dior手袋2022｜13款復古粉紅色秋冬新品　LADY DIOR、馬鞍袋必收

Dior手袋2022｜提起秋冬的顏色大家會聯想到甚麼？黑色、酒紅色還是寶藍色？Dior 最近就為今年秋冬流行色賦予新定義，品牌在 2022至2021 秋冬時裝系列之中加入了不少復古粉紅色時尚單品，手袋、銀包、皮帶等都注入了新色調！復古粉紅帶給人一種暖意的感覺，戴上復古粉紅時尚單品，可以為今個秋冬增添一點溫暖，增添一絲浪漫，立即看看11款 Dior 復古粉紅新品！



Dior手袋2022｜微型 LADY DIOR 手袋 HK$29,500

LADY DIOR 是不少女生夢寐以求的袋款，在每季度的價格調整中，LADY DIOR 系列更是加價重災款式。所以，不論是在保值度還是升值能力角度而言，LADY DIOR 系列的袋款絕對是早買早享受！今個秋冬，採用復古粉紅色漆面 Cannage 藤格紋圖案小牛皮製造而成的微型 LADY DIOR 手袋是今季必入手之選，手袋綴以金色「D.I.O.R.」吊飾，復古粉紅配金的配色，有助突顯 LADY DIOR 的高雅感，散發優雅氣質。

Dior手袋2022｜微型 LADY DIOR 手袋 HK$29,500（Dior 官網）

Dior手袋2022｜迷你 SADDLE 馬鞍袋 HK$29,000

馬鞍袋同樣是 Dior 的經典袋款，不論注入了甚麼顏色或元素，依然不失品牌獨特性，深受女生喜愛！今次品牌創意總監為經典 SADDLE 馬鞍袋注入新意，手袋採用復古粉紅色顆粒小牛皮製成，肩帶每邊更飾有復古金色飾面金屬「CD」標誌，另外翻蓋位置配以「D」形馬蹬磁扣！款式簡約得來略帶復古感，注入復古粉紅新色更充滿溫柔浪漫感覺，相信必定會成為今季大熱袋款！

Dior手袋2022｜迷你 SADDLE 馬鞍袋 HK$29,000（Dior 官網）

Dior手袋2022｜LADY D-JOY 手袋 HK$40,500

Lady Dior 的變奏版 Lady D－Joy，扁長型的設計令人一見傾心，今次採用復古粉紅色羊皮配以Cannage 藤格紋圖案縫線，令本來已具備高貴優雅氣質的袋款再添一份溫柔浪漫美，手袋飾有黑色金屬「D.I.O.R.」吊飾，比起金色飾的吊飾，粉紅黑的配搭更添現代感及型格風。另外，手袋設有可拆卸式鏈帶肩帶及一條可調節長度皮革肩帶，方便女生以不同的揹法打造不同的時尚造型。

Dior手袋2022｜LADY D-JOY 手袋 HK$40,500（Dior 官網）

Dior手袋2022｜SADDLE 腰帶 HK$5,000

除了手袋外，Dior 的飾物也相當值得入手，例如這款 SADDLE 腰帶，採用超柔軟小牛皮製造而成，光滑的觸感配以典雅飾面充滿優雅感，今次採用的復古粉紅色配合復古金色飾面金屬「CD」扣環，粉紅與金的配搭充滿夢幻感，不論配搭在連身裙還是牛仔褲，也能塑造出高雅氣派的穿搭風格。

Dior手袋2022｜SADDLE 腰帶 HK$5,000（Dior 官網）

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