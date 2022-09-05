UNIQLO 100%羊毛漁夫帽觸目登場！3色供選擇超百搭　附穿搭示範

UNIQLO一向主張簡約和純粹，單色卻百搭的經典衣物從不過時，極簡主義的俐落剪裁和設計美學深受各年齡層的女性愛戴。近期UNIQLO推出不少新商品，除了將發售的UNIQLO U 2022最新秋冬系列之外，春夏季節絕不能少的的漁夫帽亦悄悄在配件區域登場！不過這次的漁夫帽有別一般，一起來看看吧！



UNIQLO 100%羊毛漁夫帽已在日本官網登場。( UNIQLO官網）

漁夫帽總是會讓人聯想到夏天的涼風、在湖邊釣魚的閑情逸致。這次 UNIQLO 為中性的漁夫帽帶來革新，一改其常見的材質，換成溫暖柔和的100%羊毛。絨面質地呈現高雅的冬日感覺，配上漁夫帽本身的輕盈感，清新之中帶點優美，完美揉合兩者的特性，極具時尚觸覺。

絨面質地呈現高雅的冬日感覺。（UNIQLO官網）

這款漁夫帽採用全羊毛製成，並以巴里針織材質取模。具高柔軟性的止汗條部分能舒適地蓋過頭部。這次一共推出三色，包括黑色、灰色和棕色，日常穿搭也絕對不成問題。而且價格親民，一頂只售$199，非常適合具生活品味小資女選購，當然也適合普羅大眾。

漁夫帽穿搭示範 | 1 同色系穿搭

漁夫帽穿搭示範 | 同色系不會輕易製造凌亂感。( UNIQLO官網）

自覺沒有什麼時尚觸覺的女生們，遇到的最大難題莫過於是「襯衫」。大家可能也聽過坊間流傳著一穿搭方程式，就是「整體造型不要超過3種顏色」，因為太多的顏色會過於凌亂。相反，同色系的衣物則會比較和諧。在絕大部分情況下，上下身穿著同一個顏色都不會有錯，要謹記即使戴上漁夫帽也不要讓全身出現超過3種顏色。

漁夫帽穿搭示範 | 同色系穿搭看上去比較和諧。( UNIQLO官網）

漁夫帽穿搭示範 | 2 格仔短裙

漁夫帽穿搭示範 | 格仔短裙是大部分女生必備的下身單品。( UNIQLO官網）

格仔短裙是大部分女生必備的下身單品，襯搭非常簡易多變。上身搭配純色T恤已經很不錯，不過就單調了一點，多加一兩個配件就再好不過。這時候漁夫帽也不失為一個好選擇，能點綴簡約的穿衣。如果生怕出來的效果會奇怪的話，漁夫帽選跟格仔短裙同色系就萬無一失了，中間隔了一件不同色系的T恤剛剛好。