Hermes絲巾10大經典綁法　普通穿搭添層次秒加分、散發迷人女人味

絲巾作為Hermès入門配件，是許多人初入手Hermès經常選擇的單品，價格也會隨著尺寸大小而有所不同，售價從一千到到一萬不等，但是如何配戴絲巾才能讓自己的造型更亮眼呢？柯德莉夏萍（Audrey Kathleen Hepburn-Ruston）曾說：「當我繫上一條絲巾時，才前所未有的感到自己如此女人，一位美麗女人。」因此學會如何穿搭好絲巾非常重要！



以下整理了10種絲巾的綁法一次介紹給你！讓你可以依照當天的心情或是穿搭，在絲巾的造型上有不同的樣式，成為穿搭達人。

10個Hermès經典絲巾必學綁法，讓你更有造型感！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1.繫在脖子上

最時髦的項鍊也可以是一條絲巾。綁法其實很簡單，找一條的方形絲巾在脖子上繞兩圈後，於側邊打一個結。可以大膽地尋找一些色彩鮮艷的印花，配上素色或黑上衣，能簡單又快速地出門，造型也更有層次。

2.胸前隨意裝飾

絲巾本身精緻講究的質感與時裝碰撞出來的火花，是打造脫俗最佳的時尚單品，即使你選擇了基本款的衣服穿，只要在胸前隨意繫上或者披上一條大號的絲巾，也定能在人群中脫穎而出。當衣服顏色偏素色的時候，你還可以用艷色絲巾提升整身裝扮的明亮度。

3.大三角綁法

將絲巾對摺成三角狀，圍在頸前，兩個邊角垂落在胸前，這樣可以極大程度的展示圍巾的花色款式，將詩意與浪漫綻放於頸項，這種綁法還可以為整體造型增加層次感，整個人看起來更具活力。

4.領帶綁法

無論是生活還是伸展台，簡約運動美學受到了明星和設計師一致的喜愛，於是，在更加低調雅致的緞帶式絲巾開始走進了高冷文藝的女生的視野中，融合70年代復古情懷與休閒簡約的設計格調，使它無論搭配精剪西裝外套還是休閒T shirt，都會顯得穿著者特別講究。你可以把它打一個結放在在胸前，好似男士們的領結，但是走起路來卻比領結飄逸很多。

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5.兩側綁法

絲巾不打結，將兩條飄帶自然垂落在胸前，一種輕鬆隨性的氣質便顯露出來，這種緞帶式絲巾，主要作為配飾來修飾整體的造型，若是整體服飾過於單調，可以選擇一條亮色或印花式的緞帶絲巾，整個馬上就有了精氣，或整體搭色調過淺，一條深色的緞帶絲巾就是增加整體造型層次感的救星。

6.當做頭巾

絲巾被當做頭巾是許多有個性的人喜歡的一種，早在50-60年代，Marilyn Monroe（港譯：瑪麗蓮夢露）就喜歡用絲巾包住自己的金髮，Audrey Kathleen Hepburn-Ruston（港譯：柯德莉夏萍）也曾在電影裡選擇風衣搭配絲巾頭巾，絲巾鮮亮的的顏色不僅帶來了暖春的問候，也是標榜個性與獨特時尚宣言。

7.綁在包包上

很多女生喜歡選擇經典的灰黑藍等百搭色調的包袋，但也不免會單調無味一些，因此一條亮色的絲巾就能派上用場了，把它繫在背帶上或是纏繞在手柄處，這些精緻的小細節，讓我們的包袋瞬間煥然一新，更加俏皮有趣。

8.作為髮飾

絲巾綁髮的造型有著滿滿的法式風情、復古又慵懶，夏天穿著露背或是露膚度膏的衣服都十分適合，大方巾、長條絲巾及細絲帶都是非常適合用來作為髮飾的款式，不管是低馬尾、半紮馬尾或是丸子等多種髮型都能用絲巾作為點綴。

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9.化身上衣

絲巾不單單僅能當作配角，甚至可以成為主角！這兩年絲巾做為crop top的進階用法逐漸出現在各大秀場上，這種帶法顛覆了絲巾原有的優雅復古氣質，賦予了更多酷感與野性。

10.綁在手腕上

將絲巾綁在手腕上是一種非常適合夏天的穿搭小技巧，可以選擇顏色鮮豔、色彩飽和度高的細帶絲巾，短小輕盈的絲帶隨便一綁都慵懶好看，完美詮釋法式優雅的精髓，時髦得毫不費力。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：愛馬仕經典絲巾10種必學綁法提升妳的穿搭技巧】