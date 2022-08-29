5款Uniqlo日常上班穿搭！寛版長褲最百搭、2WAY手提包性價比高

Uniqlo秋季上班穿搭 | 女生的衣櫥無論塞得多滿，出門上班前卻總是會覺得沒有衣服穿。那些露肩的洋裝、短版的貼身T恤是很好看沒有錯，但給人感覺好像太「戰鬥格」，不太適合日常上班或者莊重的場合時穿。日本Uniqlo近日在社交平台分享了6款秋季辦公室風格穿搭提案，剛好適合一星期五天都煩惱要怎麼穿的白領上班族們，OL們不妨參考看看！



Uniqlo秋季日常上班穿搭 |

Uniqlo秋季日常上班穿搭Day 1

星期一：女裝休閒西裝外套HK$599、女裝長袖嫘縈印花襯衫HK$199、女裝仿皮2WAY手提包HK$199、女裝 SMART 9分褲 HK$249



Uniqlo秋季日常上班穿搭 | 星期一：女裝休閒西裝外套HK$599、女裝長袖嫘縈印花襯衫、女裝仿皮2WAY手提包HK$199、女裝 SMART 9分褲 HK$249（IG @uniqlo_with）

女裝休閒西裝外套有黑色、啡色和淺啡色可選，售HK$599。此款西裝外套衣身較長，且具有垂墜感的物料，配合蓬鬆剪裁和微寬鬆感的肩部設計，加上帶有休閒感的雙色格紋設計，適合配搭牛仔褲等休閒的下身單品。而女裝長袖嫘縈印花襯衫有淺啡和黑色，亦只售HK$199。

Uniqlo秋季日常上班穿搭 | 女裝休閒西裝外套 啡色（Uniqlo官網）

Uniqlo秋季日常上班穿搭 | 女裝長袖嫘縈印花襯衫 淺啡（Uniqlo官網）

女裝仿皮2WAY手提包有橘色、啡色和黑色可供選，只售HK$199。它採用了較真皮輕盈的合成皮製作表布（PU人造革），以壓花加工，易於保養。內側貼有小牛皮風格的滑面合成皮革，看起來更顯高級。同時手提包亦以加寬襠片的設計，容量比看起來更大，收納力極佳。包口的拉鍊直達側邊深處，更易於取放物品。

Uniqlo秋季日常上班穿搭 | 女裝仿皮2WAY手提包 啡色（Uniqlo官網）

女裝 SMART 9分褲展現俐落的高雅風格，有5色可選，包括：淺膚色、啡色、黑色、靛藍色和灰色，定價為HK$249。質料為細緻和高質感的精梳毛物料，以及可自由伸展的 2WAY 彈性物料。機洗也不易起皺，中央打摺的設計能保持優美剪裁。女裝 SMART 9分褲不會過分貼服大腿和小腿，且具隱藏腰部鬆緊帶的設計，同時附有腰帶環，可以把恤衫塞進裡面，修飾下身。

Uniqlo秋季日常上班穿搭 | 女裝 SMART 9分褲 淺膚色（Uniqlo官網）

Uniqlo秋季日常上班穿搭Day 2

星期二：女裝打褶寛版長褲HK$299



Uniqlo秋季日常上班穿搭 | 女裝打褶寛版長褲 靛藍色（IG @uniqlo_with）

女裝打褶寛版長褲採用具垂墜感的輕盈聚酯纖維嫘縈物料和2WAY 彈性物料製成製成，採用寬鬆設計，穿起來輕鬆舒適，有靛藍色和灰色可選，售價為HK$299。

Uniqlo秋季日常上班穿搭 | 女裝打褶寛版長褲 灰色（Uniqlo官網）

長褲前方單褶設計附腰帶環，中央壓摺設計具有長腿視覺效果，左後方口袋亦有鈕扣，腰部無抽縐，更顯俐落，是清新和休閒造型愛好者的首選。

Uniqlo秋季日常上班穿搭Day 3

星期三：女裝超精紡 Merino 羅紋短款針織外套 HK$249



Uniqlo秋季日常上班穿搭 | 女裝超精紡 Merino 羅紋短款針織外套 深橘色（IG @uniqlo_with）

女裝超精紡 Merino 羅紋短款針織外套有黑、白、靛藍、綠和深橘色供選擇，售價為HK$249。外套使用 100%羊毛製成，質感柔軟，配上側褶窄裙非常適合不過。

Uniqlo秋季日常上班穿搭 | 女裝超精紡 Merino 羅紋短款針織外套 深橘色（Uniqlo官網）

Uniqlo秋季日常上班穿搭Day 4

星期四：女裝長袖光澤感襯衫HK$199



Uniqlo秋季日常上班穿搭 | 女裝長袖光澤感襯衫 靛藍色（IG @uniqlo_with）

女裝長袖光澤感襯衫售HK$199，港澳地區只有靛藍和白色可選。白色帶有微微的透膚感，看起來相當高雅，適合休閒和莊重的場合。

Uniqlo秋季日常上班穿搭 | 女裝長袖光澤感襯衫 白色（Uniqlo官網）

襯衫採用柔滑膚觸的物料製作，而且領口較小，抓皺設計給人細緻的感覺，因此可當作正式的襯衫來單穿，或是當作休閒風格的外套亦可，配上百褶裙亦很好看。

Uniqlo秋季日常上班穿搭Day 5

星期五：女裝超精紡5分袖 Merino 羅紋短款針織衫HK$199



Uniqlo秋季日常上班穿搭 | 女裝超精紡5分袖 Merino 羅紋短款針織衫 白色（IG @uniqlo_with）

女裝超精紡5分袖 Merino 羅紋短款針織衫有4色可選，分別是：深橘色、 靛藍色、綠色和白色，售HK$199。其設計短身，配搭裙裝或褲裝都能夠取得平衡。

Uniqlo秋季日常上班穿搭 | 女裝超精紡5分袖 Merino 羅紋短款針織 綠色（Uniqlo官網）

不凸顯身體線條的寬羅紋線條，穿起來顯瘦俐落。搭配拉絨質地的針織衫裙和百搭女裝仿皮 2 WAY 手提包也很合適。