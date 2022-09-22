Converse鋸齒厚底鞋2.0　Run Star新款超夢幻　舊款推出5秋季新色

運動品牌Converse與英國時尚設計師JW Anderson合作推出的「聯名鋸齒厚底鞋」，當年一開賣造成轟動，直接入榜2019年最紅鞋款，很長一段時間都一雙難求！



之後推出的平價款也極具人氣，去年還打造出更浮誇的「2.0進化版」，再度橫掃名人們的腳尖（笑）！從鋸齒厚底到波浪厚底......火勢沒有減過啊！？（要吃土了）

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Run Star Motion Trance Form波浪鋸齒厚底鞋又進化 雙夢幻色「拼接」迫降

2021年6月Converse推出一雙以Run Star Hike鋸齒厚底鞋為靈感，延續高筒帆布鞋身以及內建CX發泡材質鞋墊的升級版厚底帆布鞋…「Run Star Motion」！重點在加入了流線波浪紋路，讓外型更具未來感、存在感，潮流指數飆高，當時主要以黑、白、燕麥米等基本色系為主，終於在近日解鎖超夢幻新配色啦～

最近在韓國偷跑的新款「Run Star Motion Trance Form」波浪鋸齒厚底鞋，直接採用雙色上陣，分別推出「蜂蜜黃」以及「蜜桃粉」2個粉嫩色系打造而成，蜂蜜黃款式以奶油白為基底，只在鞋底、鞋舌標籤等細節處裝飾清新的鮮黃色，鞋側的星星LOGO則是美到不行的「薄荷綠」，輕甜不膩的組合，就像春日暖陽一樣超治癒。

少女們準備好暴動了嗎？另外一雙波浪鋸齒厚底鞋完全「粉到底」！乍看從鞋身、LOGO到鞋底整雙都是統一粉紅色，其實是用深淺不同的蜜桃粉拼接而成，鞋後跟的星星標幟還用「正紅色」裝飾，一推出果然被韓妞掃光，只剩下少少幾個鞋號了！

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Run Star Hike鋸齒厚底鞋新色公開

5色任選變身秋日女神

不敗人氣王Run Star Hike當然還沒退休（笑），最近也同步釋出5個「秋日新配色」，鐵灰、紫丁香、橄欖綠、檸檬黃、可可棕。鞋身分別大換季，採用彩度較低、有點霧感的氣質色系，OOTD搭上一雙就很有秋日氛圍。（目前韓國搶先上市喔～）

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