Nike精選7對黑色涼鞋　厚底鞋、忍者鞋、雲朵鞋　透氣增高不笨重

偷偷告訴大家，自從我們家老闆這個夏天，突然迷上穿涼鞋配襪子上班之後，「涼鞋」瞬間成為整個辦公室裡話題度最高的單品。



趁著氣候持續升溫，儂編特別從Nike官網上精選出7款黑色涼鞋，讓你也能搭上這班涼鞋配白襪的熱潮，在2022年時髦一「夏」！

7雙Nike官網限定黑色涼鞋推薦，跟上涼鞋配白襪的熱潮！（點擊放大瀏覽▼▼▼）

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Asuna

融合運動與時尚穿著需求，Nike Asuna 主打以柔軟泡棉鋸齒狀鞋底搭配上透氣網洞鞋面，讓你無論是漫步在沙地、人行道或荒野上都能完美抓地。特殊鞋面束繩設計，方便根據個人喜好快速調整貼合度，讓你時髦有型之餘也能享受全天候的舒適。

Air Rift Breathe

被網友們稱為「忍者鞋」的Nike Air Rift Breathe，最經典的就是自 1996 年首度發表後人氣延燒至今的獨特分趾設計，魔術貼束帶讓穿脫更容易，搭配 Air 緩震系統與柔軟泡棉中底和輕量透氣網布，讓你在陽光下展現自我，同時締造長距離的舒適耐穿腳感。

Oneonta

隨著山系旅行越來越夯，許多人一到週末就會往小河流水或森林山徑跑，這款涼鞋取名自美國奧勒岡州（State of Oregon）、鄰近哥倫比亞河（Columbia River）的奧尼昂塔大瀑布（Oneonta Waterfall），主打輕盈又耐穿。 束緊設計採用柔軟織帶系統，可利用彈性繩與鞋跟栓扣調整理想貼合度，帶領你盡情探索戶外。

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Canyon

Canyon作為Nike旗下最經典的涼鞋款式，採用充滿科技感的三束帶扣合系統，讓整體風格更利落有型，搭配上厚實外底、柔軟泡棉中底與撞色設計..等經典風格設計元素。無論是穿著它漫步在都市叢林或欣賞原野風光都能輕鬆融入穿搭中。

Offcourt Duo

就如同這雙鞋的命名，Offcourt指得便是下了球場之後能讓雙腳好好休息的鞋款，藉由完整包覆腳背的柔軟泡棉鞋床，讓你有種漫步在雲端的輕盈感。百看不膩的二字帶時髦造型，無論搭配牛仔褲或洋裝，怎麼穿都夠潮、夠有型，讓你用最輕鬆的方式擁有舒適感。

Air Max Koko

小時候，儂編爸媽總說：「早點睡，不然會長不高！」但現在自從有厚底鞋加持之後，女孩們想長多高就能多高，穿上這款專為女孩子設計，搭配增高 Air 氣墊和厚實多層泡棉中底的 Koko 涼鞋，讓你擁有現成的名模長腿，替夏日造型畫龍點睛！

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Icon Classic

熟悉Nike的忠實粉絲，一定一眼就能看出這雙Icon Classic涼鞋的鞋底就是出自經典復古籃球鞋 AF1！但不同於原本的設計，品牌特別將鞋底加厚2倍並運用中空設計，讓你即便穿上它也不會感覺到笨重，如果你跟儂編一樣有個復古籃球魂，保證你也會一秒就愛上它！

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