6ixty8ight官網限時5折減價　精選胸圍、內褲、睡衣$24.9起

【6ixty8ight優惠】出名價錢親民的內衣品牌6ixty8ight由即日起在官網舉行大減價優惠，大旺精選胸圍、睡衣、家居服、休閒服飾減價低至5折，最平由$24.9起就有交易，而內褲亦只需$179就買到5條。女生們可以趁今次優惠更換新內衣。



6ixty8ight的胸圍價錢便宜，加上款式青春又多選擇，深受年輕女生的歡迎，價錢方面由$64.9起就可以買到一個胸圍，女生們可按自己的喜好選擇可愛、簡單、性感等不同風格的款式，而且不少胸圍都有集中功效，亦可拆除肩帶配搭背心及露肩裝等服飾，十分方便。除了胸圍外，內褲亦同樣有減價，而且只需$179就買到5條，平均$35.8一條即可入手。

▼▼▼【按圖看】6ixty8ight精選減價胸圍及內褲▼▼▼

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除了內衣褲，6ixty8ight亦有不少睡衣及日常休閒服飾減價發售，當中不少服飾更是秋冬款，例如有針織衫、長裙等，女生們可藉此機會買新衫預備轉季。另外，運動型女生亦可以購入多款運動服飾，例如褶邊緊身褲由$129減至$79.9；LORETTA短身背心由$68減至$49.9就可以買到。

▼▼▼【按圖看】6ixty8ight精選減價睡衣及日常休閒服飾▼▼▼