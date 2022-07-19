Uniqlo升級版無鋼線胸圍　平價舒適之選！承托力高不怕胸下垂

Uniqlo無鋼線胸圍｜女生們總在搜羅平價又好穿的內衣，Uniqlo的無鋼線胸圍走平價舒適路線，一向深受女生喜愛，近日Uniqlo為無鋼線胸圍推出升級版，以輕、薄、軟的設計，為女生帶來極致舒適感！另外，廣受女性顧客歡迎的 3D 貼合款式亦推出了3款初秋新色，柔和色調必定令妳愛不釋手，散發出氣質滿滿的內在美！



Uniqlo的無鋼線胸圍走平價舒適路線，一向深受女生喜愛！（Uniqlo）

無鋼線胸圍顧名思義就是沒有加入鋼線的胸圍，透過布料結構及罩杯杯型來穩定胸型，為胸部提供承托力。相比起傳統胸圍，無鋼線胸圍的承托力無疑是相對較低，但就能提供更大的舒適度，更能避免因長時間壓迫乳房，而導致胸部血液不循環等問題！

Uniqlo的無鋼線胸圍大受女生歡迎，Uniqlo不斷改良女性內衣系列，為女生們提供更大的舒適度及承托力，透過不同款式和設計，滿足女生們生活上的不同需求。Uniqlo推出全新無鋼線胸圍，採用獨有的AIRism物料配以無縫、輕身設計，為女生帶來極致舒適感！

Uniqlo不斷改良女性內衣系列，為女生們提供更大的舒適度及承托力，透過不同款式和設計，滿足女生們生活上的不同需求！（Uniqlo）

Uniqlo全新無鋼線胸圍 [超舒適] $149

Uniqlo全新無鋼線胸圍 [超舒適] 採用了三層高功能性超薄設計，有助達致收副乳效果，同時確保承托力！另外，女生在穿上V領或低胸穿搭時，都會為挑選合適內衣而煩惱，Uniqlo 這款無鋼線胸圍採用了V領設計，即使穿上Deep V服裝也能完美展現美胸線條！

Uniqlo全新無鋼線胸圍 [超舒適] $149（Uniqlo）

Uniqlo無鋼線胸圍 [3D 貼合] $149

無鋼線胸圍 [3D 貼合] 採用專利級立體罩杯設計完美地包裹胸部，為各種胸型提供穩定的承托力，今次 Uniqlo 推出了3款初秋新色，包括酒紅色、啡色和藍色，柔美色調充滿秋日感，展現獨有的內在美。

Uniqlo｜無鋼線胸圍 [3D 貼合] $149（Uniqlo）

Uniqlo無鋼線胸圍 [舒適] [蕾絲] $149

蕾絲設計內衣具有若隱若現的神秘感，散發出高貴性感氣質，Uniqlo 推出了全新無鋼線薷絲胸圍，採用可拆卸蕾絲胸墊，令胸圍設計更女性化！這款胸圍採用了高度彈性蕾絲製成，令設計更美觀而且不失透氣度，相當值得入手！