鄭秀文8款名牌手袋收藏：時尚天后愛用CHANEL 22　引領大手袋熱潮

【鄭秀文｜手袋2022】有「百變天后」之稱的鄭秀文（Sammi）一向是粉絲心目中的時尚女王，日前她現身法國出席巴黎時裝周，一身BALENCIAGA （巴黎世家）造型相當前衛，不愧為時尚指標！鄭秀文具有潮流觸覺的時尚造型，令她成為潮流教科書，一眾女生也紛紛跟著她入手手袋！《01女生》為大家盤點鄭秀文8大手袋收藏！



BALENCIAGA手袋2022｜Women's Crush Small Chain Bag Quilted In Black HK$ 19,900

鄭秀文日前出席 BALENCIAGA （巴黎世家）2023春夏大秀，不說也知道她是巴黎世家愛好者，私下收藏巴黎世家手袋也不足為奇！這款採用絎縫黑色壓紋小牛皮配以黑色啞光 B 標誌配飾的手袋，優雅及時尚兼備，配合鄭秀文一身牛仔造型，相當型格！

BALENCIAGA手袋2022｜Women's Crush Small Chain Bag Quilted In Black HK$ 19,900（sammi_chengsauman＠IG）

CHANEL手袋2022｜CHANEL 22 大號手袋 HK$ 44,400

近年雖然流行小廢包，但隨著女星們紛紛揹起大號手袋，令大手袋熱潮再度牽起！作為潮流指標的鄭秀文，私服也當然不乏大手袋吧！這款 CHANEL 22 大號手袋，當初在時裝秀中首次亮相時已成為討論度最高的一大袋款，自推出以來更深受女生喜愛。手袋容量大且實性高，經典菱格紋綴以金色的肩帶，完美展現高雅感覺。

CHANEL手袋2022｜CHANEL 22 大號手袋 HK$ 44,400（sammi_chengsauman＠IG）

Valentino手袋2022｜Valentino One Stud Nappa Bag With Chain HK$ 24,800

鄭秀文向來造型百變，不論是斯文優雅還是狂野型格的風格也能完美駕馭。Valentino 這款 One Stud Nappa Bag With Chain 正面採用大號鉚釘元素，在手袋的簡約設計上加點小細節，藍綠色的選色獨特得來，更與鄭秀文這身撞色造型相當匹配，作為「時尚女王」當之無愧！

Valentino手袋2022｜Valentino One Stud Nappa Bag With Chain HK$ 24,800（sammi_chengsauman@IG）

Loewe手袋2022｜Loewe Amazona 23 Anagram 緹花小牛皮手袋 HK$ 20,650

Loewe 是近年大受女生歡迎的時尚品牌，鄭秀文這款 Amazona 23 Anagram 緹花小牛皮手袋是採用品牌經典 Anagram 緹花和小牛皮精製而成，精緻的手袋設計充分展現 Sammi 的知性美，手袋設可拆卸、可調節的背帶，可作肩背、斜背或手提使用，方便配襯各種時尚造型，打造不同風格，特別適合造型百變的這位時尚天后！

Loewe手袋2022｜Loewe Amazona 23 Anagram 緹花小牛皮手袋 HK$ 20,650（sammi_chengsauman@IG）

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