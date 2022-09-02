唐詩詠離巢｜盤點私下9款手袋小資女必收　貼地女神愛用小眾品牌

【唐詩詠離巢／手袋2022】唐詩詠於2003年加入TVB，為無綫效力近20年，而且在不少劇集中也擔任女一角色，於近日熱播的《白色強人II》中也見到她的身影！近年多次傳出離巢消息，過往她都逐一否認，但近日有指唐詩詠已決心離開TVB，並將於本月離巢！

唐詩詠雖然貴為視后級人馬，但仍被網民譽為「貼地女神」！在唐詩詠社交平台所分享的生活照中，看到她的私下手袋收藏，發現她愛用的手袋很多都是小資或小眾品牌，被稱「貼地女神」當之無愧！《01女生》為大家盤點唐詩詠7大小眾手袋收藏！



唐詩詠手袋｜Anya Hindmarch I Am A Plastic Bag

英國時尚品牌 Anya Hindmarch 主打以環保物料打造的袋款，唐詩詠愛用的就是手袋系列《I Am A Plastic Bag》中的一款，手袋是利用環保膠瓶，經過特別處理後手工編織成帆布的質感，同時運用廢棄車輛的擋風玻璃製成面料令袋身光澤感提升，再配合幾何元素印花塑造出時尚感，袋上更印有「I Am A Plastic Bag」字樣，推廣環保意識！這系列手袋有XS、Small、XL 3款尺寸可選，價錢為 USD695 至 USD1,195（港幣約$5,455－$9,378），價錢適宜而且具環保意義，而唐詩詠好姊妹黃翠如亦有同款手袋，跟閨蜜一同入手也是個不錯的選擇啊！

唐詩詠手袋｜Anya Hindmarch I Am A Plastic Bag（natalietong53＠IG）

唐詩詠手袋｜唐詩詠好姊妹黃翠如都有同款手袋，跟閨蜜一同入手也是個不錯的選擇啊!（natalietong53＠IG）

唐詩詠手袋｜Charles & Keith 水桶包

Charles & Keith 是深受不少小資女喜愛的品牌，想不到作為視后級人馬的唐詩詠私下也會佩戴！水桶包可說是春夏必備袋款，袋型可愛散發優雅氣質，唐詩詠手拿的這款水桶包正是 Charles & Keith 的出品，簡約的白色袋款，配搭上身繽紛顏色穿搭，更能突出唐詩詠的氣質。但可惜Charles & Keith官網已經找不到同款手袋，但仍有不少水桶包款式可供選擇，而且大多是1千元內就可入手！

唐詩詠手袋｜Charles & Keith 水桶包（natalietong53＠IG）

唐詩詠手袋｜Claudie Pierlot Small wicker basket

藤編包是近年大熱袋款，尤其適合夏日佩戴！唐詩詠私下愛用法國品牌 Claudie Pierlot 手袋，例如這款 Small wicker basket 剛好響應到近年的藤編包熱潮，水桶包袋型略帶少女感，手袋更配有皮革肩帶，可作手袋或斜背佩戴！唐詩詠一身碎花穿搭，再配以 Claudie Pierlot Small wicker basket 藤編包，散發出濃濃春日氣息，優雅感滿滿！這款手袋售價為 HK$2,345，不用 $3,000 就可入手，是小資女必收之選！

唐詩詠手袋｜Claudie Pierlot Small wicker basket（natalietong53＠IG）

唐詩詠手袋｜CELINE 條紋布料大型CABAS THAIS手袋

除了小眾品牌外，其實唐詩詠間中也會入手一些名牌袋款的！不過價錢也未至太過昂貴，小資女也可以入手得到的！以 CELINE 這款條紋布料大型CABAS THAIS手袋為例，手袋採用牛仔布配以小牛皮飾邊製造而成，條紋設計簡約不花巧，別具特色且容易配搭其他時尚單品！手袋設有一個主內格、一個扁平內袋及兩個側外袋，容量較大讓女生放妥隨身物品。手袋售價為 HK$ 10,500，約1萬元就能入手得到！

唐詩詠手袋｜CELINE 條紋布料大型CABAS THAIS手袋（natalietong53＠IG）

▼▼▼【按圖看】更多唐詩詠私下手袋收藏▼▼▼

【唐詩詠Q&A】