鄭秀文減肥5招成達人　急救縮水湯7日減6磅　哪款適合生酮人士？

鄭秀文演唱會今晚開騷！由於鄭秀文因去年確診新冠，而被迫腰斬演唱會，因此《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站2024》改在今個月12日至28日、於紅磡香港體育館（紅館）補辦，相信粉絲們非常期待。現年51歲的鄭秀文，日前亦推出新歌〈盲盒〉，在籌備新歌和演唱會的同時，她依然積極運動和保養，以保持最佳狀態。過去她不時在社交媒體分享自己的減肥心得，大家不妨參考一下。



鄭秀文演唱會今晚開騷！(IG@sammi_chengsauman)

鄭秀文（Sammi）在去年擔任關心妍演唱會尾場嘉賓，拍照時風騷谷「老鼠仔」。鄭秀文的身形從未受歲月、新陳代謝等因素影響， 就連明星好友，如梁漢文（Edmond），都向鄭秀文取減肥餐單，加上她不時在社交媒體上分享減肥食物、方法，有「減肥達人」之稱。

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鄭秀文有「減肥達人」之稱。（sammi_chengsauman@instagram）

鄭秀文減肥方法1：168斷食

鄭秀文（Sammi）從不私藏減肥方法，每當實行一段日子有成效後，便會與大眾分享。

「168斷食」是近年流行的減肥方法，鄭秀文也不怠慢，嘗試後指：「實行感覺良好，吃得飽但意外地清減（瘦）了，很健康的飲食方式。」；168斷食指「1天裡只有8小時可以隨意進食，其餘16小時不能進食」，最普遍的做法便是，12點進食第1餐，並在8點前完成最後1餐，翌日由從12點開始，達致16小時斷食，用家可按自己的生活習慣推前或推後開始時間，連楊丞琳、昆凌也是用家。

鄭秀文推薦食紫薯。（sammi_chengsauman@instagram）

鄭秀文減肥方法2：食紫薯

鄭秀文最為人所知的減肥好物便是「食紫薯」，更多次推介紫薯減肥，她指把蕃薯放到雪櫃可以減少食物卡路里；

抗性澱粉可以减低食物的熱量，正常澱粉質每100g含 400卡、抗性澱粉只含約220-280卡，熱量降低了約40%；建議可冷凍8 -12小時，抗性澱粉含量可增加至3倍。白飯、薯仔、意大利粉、豆類及大麥也可用冷凍方法製造抗性澱粉，而且重新翻熱也不影響抗性澱粉含量。

梁漢文曾向鄭秀文請教減肥方法。（梁漢文Youtube）

鄭秀文減肥方法3：急救「縮水雜菜湯」

鄭秀文好友梁漢文曾向她請教減肥方法，鄭秀文就推介一連7日的減肥餐單，更推介「縮水減肥雜菜湯」，不用運動，也可成功「縮水」，梁漢文實測，更成功在一星期內減去約6磅。

梁漢文分享「縮水雜菜湯」所需材料，包括：



大洋蔥6個（或9個普通大小的洋蔥）

蕃茄4至6個

大椰菜1個

青椒3個

芹菜1棵

鹽、胡椒及芫茜適量



製作方法十分簡單，只需將所有菜切小塊； 加上大半煲水，大火煮15分鐘；再以慢火煮約45至60分鐘，至雜菜軟熟為止。任何時間都可食用，但在頭6天都不能食碳水化合物。



「縮水減肥雜菜湯」－即連食7日雜菜湯，減去身體多餘的水份，但鄭秀文也提醒，這並非持之以恆的快速方法，但就能快速「縮水」。

椰菜花飯適合生酮人士。（sammi_chengsauman@instagram）

鄭秀文減肥方法4：椰菜花飯

鄭秀文曾推介 「椰菜花飯」，材料有白椰菜花、蝦、有些肥油的牛肉粒、蛋和蔥花，不含白飯：「食椰菜花飯減肥非常流行，又美味，就算吃完整碟也不膩，更『愈吃愈fit』。」由於100克的椰菜花飯含25卡路里，比白飯少85%熱量及95%碳水化合物，即使加入適量食油炒香，亦不過100卡；椰菜花飯更可滿足部份進行生酮飲食人士對白飯的渴求。

鄭秀文自製「沒澱粉薯條」。（sammi_chengsauman@instagram）

鄭秀文減肥方法5：適時放縱 食健康零食

鄭秀文雖然長年飲食控制加運動保持身型，外界對於減肥人士我既定印象便是「吃不好」，其實鄭秀文也是會吃垃圾食物，和朋友飲飲酒；口痕時也會吃零食，但她會自製一些健康零食，例如，她會打碎牛油果加少許鹽當小食，她也製作「沒澱粉薯條」，只需要準備杏仁粉或椰子粉、Xanthan Gum（黃原膠）、粟米糖即可，將3種食材加入水混合，揉成粉糰，再壓篇切成條狀，使用油炸、焗爐，或氣炸鍋也可，生酮人士也適合。