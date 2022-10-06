衣服換季必看！5個方法讓空間最大化利用　解決衣櫃總是逼爆煩惱

又來到了要幫衣櫃換季的時候，除了要將凌亂的夏季衣服整理好外，還要把超多又厚又大件的冬季衣服拿出並收進衣櫃裡！不妨趁著這次機會，好好的把上一季衣物斷捨離，也將衣櫃整理得乾淨整齊，若沒有頭緒的話，可以試試跟著以下5個小方法，讓你更有技巧整理衣櫃！



衣櫃整理方法1：八二原則

偶爾整理一下衣櫃也會更清楚自己有什麼衣服（IG@simplefty）

八二原則就是將衣櫥裡的衣服先分為基本款及特別款，80%是基本款，都是以百搭和不容易過時為主去選擇；其餘20%的則為特別款衣物，是為了在特殊場合或用來搭配基本款衣服準備的。除了應用在整理衣櫃外，在下次選購新衣服時，也可以先想想會超出這個比例﹐以及是否有重複的衣服。

衣櫃整理方法2：七件裝 7 Easy Pieces

設計特別的衣服其實真的很少穿（IG@dabinnnnni）

雖說女生衣櫃永遠少一件衣服，但如果剛整理好衣櫃又亂買的話，還是會陷入惡性循環中！在選購衣服時，可以先参照這個源自於歐美時尚膠囊衣櫥（Capsule Wardrobe）的「七件裝」原則，他們認為女生衣櫃只需擁有七大類的衣服，就能搭配出適合各種場合的穿搭。

1. 連身褲（bodysuit）

2.西裝外套（tailored jacket）

3.連衣裙（dress）

4.皮革單品（leather item）

5.毛衣（sweater）

6.白襯衫（white blouse）

7.裙裝（skirt）

衣櫃整理方法3：妥善處理不要的衣物

確定自己不會再穿的衣服就不要再留著（IG@gykimjin）

相信許多女生都一時衝動買了不適合自己的風格，或網購了尺寸不合的衣服，可以把它們整理出來，送給朋友、捐贈或放在二手拍賣，這樣不浪費資源之餘，又省空間！另外，對於已經鬆弛、褪色、起毛球等髒舊衣服，也不要繼續堆置在衣櫃裡。

衣櫃整理方法4：遵循經典穿搭原則

經典搭配簡單又好看（IG@fashionandstyle.official）

基本穿搭原則也是最不容易出錯，不少時尚達人也遵循的穿搭原則，像是相近的材質搭配，能夠給人舒適、和諧的感覺；經典搭配像是襯衫、西裝褲；T恤、牛仔褲的穿搭公式，簡單又不容易出錯，這類的衣服絕對是衣櫃的長青款！

衣櫃整理方法5：有系統的收納方式

早上找衣服也更方便（IG@dabinnnnni）

乾淨整齊衣櫃在尋找要搭配的衣物時也能更快速，而最方便又好看的方式，是依照衣服類型分類，譬如以上衣、褲子、連衣裙、大衣等來區分擺放，再以衣服深淺色來排順序，不但更易找到衣服，也會整體更乾淨明暸。

冬季的衣服通常較厚重，很容易就把衣櫃塞滿！然而只要找對方法就能把衣服擺放好，又能快速分辨「那麼是要留著」「那些是要捨棄的」，讓空間能最大化利用。