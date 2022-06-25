日本收納師點名3種衣服不該留　親授3招「不換季」整理法四季適用

覺得幫衣櫃換季，是件很麻煩的事情？



日本收納整理師須藤昌子，就分享了自己從40歲就開始用的「不換季」的衣櫃整理法，讓你不用再大費周章把所～有的衣服搬出來整理，挪挪衣架就等於換季成功啦！

終於到了一踏出門口即流汗的夏季，姐妹們捨得為衣櫃換季了嗎？還沒就趕快看有甚麼收納神招吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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當季衣服掛中間

日本收納整理師須藤昌子將大多數的衣服，用「掛」的方式來做收納，主要會是把當季的衣服擺在中間，非當季的衣服收在衣架的左右兩側，換季的時候，就是把衣服們從中間挪到兩側，這樣就完成換季啦～而且這個方法，在突然變天的時候，也能省下在衣櫃翻找衣服的麻煩。

改用收納籃收衣服

若掛衣服的空間沒有那麼大，須藤昌子就建議，以「摺」的方式收納的衣服、褲子，可以裝在收納籃裡面做分區收納，把當季服裝放在顯眼、好拿的位置，非當季收在兩側，換季的時候，只要搬動收納籃即可。

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點名3種衣服直接丟掉

對於衣服很多的人來說，須藤昌子就提到，在執行她的方法之前的衣櫃整理，就是一個很好的檢視自己買衣服習慣的機會，可以藉此淘汰：太久沒穿的衣服、重複款式的衣服、好看但不好穿的衣服，不只能夠有效衣服減量，也能幫助你少花冤枉錢，買到不適合的衣服。

買衣推薦

須藤昌子指出，每個人總是會特別喜歡某幾件衣服，喜歡就是要多穿，才能發揮這件衣服的最大價值。需要入手新衣服時，也會推薦大家挑選可以因應不同氣溫的服裝，像是七分袖會比短袖實穿、薄長袖也能適應各種天氣。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】