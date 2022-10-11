過敏｜秋天換季容易過敏？營養師提醒多吃4種營養增強抗敏能力

來到10月，意味著秋天即將到來，但是換季引發的過敏症狀總是令人困擾。台灣李婉萍營養師表示，她自己也是過敏體質，於是她教幾招避免過敏的困擾。



為什麼人會感到過敏？台灣李婉萍營養師表示，過敏是身體的一種防衛機制，就是身體免疫系統偵測到可能的危險因子。李婉萍舉例，像是呼吸道的不舒服，瘋狂打噴嚏、流鼻水、鼻子癢、鼻塞，眼睛紅癢、黑眼圈、皮膚乾癢、腫脹、腸胃不適等，嚴重者甚至會呼吸困難、哮喘，有過敏性休克的狀況發生。

吃什麼能紓緩過敏？（按圖了解👇👇👇）

+ 3

為了增強身體抵抗過敏的能力，李婉萍建議，可優先攝取維他命C、維他命E、維他命D和植化素中的槲皮素。

1. 維他命C含量高的水果，像是白肉或紅肉番石榴、木瓜、奇異果、橙，蔬菜則有苦瓜、西蘭花、芥蘭等。

2. 維他命E可以從三文魚、秋刀魚、牛油果等富油脂的食材找到。

3. 補充槲皮素，可以吃洋蔥、蘋果、番茄、提子、莓果。

4. 維他命D就要透過多曬太陽來補充。

相關文章：過敏｜季節交替身體易不適鼻水流不停？營養師教4招緩解過敏反應👇👇👇

+ 18

除了飲食習慣外，了解過敏原也很重要。李婉萍提醒，有很多人沒有做過敏原檢測的習慣，所以過敏症狀持續發生，卻都不知道原來過敏原就是盤裡的食物。通常花生、牛奶、小麥是常見的過敏源。

李婉萍分享，年輕一輩朋友過敏的機率較高。推測原因是飲食的營養不均，膳食纖維不足，生活壓力又大，腸胃功能無法完善發揮。身體一旦不能吸收多樣性的營養素，不夠強壯就更容易呈現警報狀態，過敏也更難改善。

相關文章：食物過敏｜盤點10大慢性過敏食物 營養師：蛋白蛋黃包辦前2名👇👇👇

+ 6

她建議，除了去醫院診所進行過敏原檢測，主動避開自己的過敏原外，飲食營養盡量的均衡也很重要。

延伸閱讀：

醫揭每年只要多做「一件事」就多活三個月！

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」