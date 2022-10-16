風靡時尚圈的「去頭拍攝法」解決拍照尷尬！拍攝技巧大公開

正藉冬季之際，打開歐美、日韓時尚Blogger 或KOL 的社交平台尋找穿搭靈感時，發現他們都悄悄換上新一種拍攝方法，不露臉的「去頭拍攝法」。這種拍照方法比以往找東西遮臉的不露臉拍照方法更簡單，而且也能讓人更專注穿搭上，「去頭拍攝法」又是怎麼捕捉到完美一刻呢？



去頭拍攝法1︰解決拍照不知所措

拍照不再怕尷尬（IG@thecarolinelin）

如果你也有鏡頭尷尬癌，但又喜歡用拍照紀錄穿搭，那麼近年流行的「去頭拍攝法」正適合你！不露臉的構圖除了可以讓大家視線更專注於穿搭，同時多了一種神秘感，讓人幻想這位時尚穿搭 Blogger 的樣貌。

去頭拍攝法2︰俯視拍攝 讓穿搭更清晰

拍攝方法更簡單！（IG@thecarolinelin）

為了更好展現整套穿搭大多是以直度照片，你們可以請朋友拿手機或相機站遠一點，把頭部排除以外，再以一點點俯視拍攝會把鞋子也捕捉在裡，且更顯瘦！

去頭拍攝法3︰配飾也能成為主角

「去頭拍攝法」讓大家專注服裝、配飾上（IG@thecarolinelin）

除了服裝搭配，配飾也很重要！有時也只是想分享自己買了好看的項鍊、耳環，這時就把鏡頭拉近聚焦在飾品上，把下半身也去掉，就能拍出配飾是主角的照片了！

拍照小貼士！大家可以把鏡頭舉高一點，露出骨感的頸部線條和下顎條，不僅能拍到耳環還更富時尚感！

去頭拍攝法4︰自拍同樣可以拍到不露臉的時尚照

自拍同樣可以「去頭」拍攝（IG@_____m.we）

從上往下拍雖然同樣「去頭」但細節就會少了點（IG@_____m.we）

沒有朋友當攝影師也可以拍到！以對鏡自拍穿搭都是用手機遮臉，這次不妨找張椅子坐下，同樣以俯視角度拍，把鞋子也拍攝在內；或是把手機舉高從上往下拍，同樣能把當天穿搭完全拍攝清楚。

去頭拍攝法5︰拍出時尚生活照

拿著咖啡、雜誌拍會更富生活感（IG@thecarolinelin）

如果「去頭」拍攝還是覺得不自在的話，在請朋友或設腳架在低一點位置，確認頭部不會進鏡頭裡即可，然後你從鏡外走進去，連拍數張。自然又充滿生活感的照片就誕生了，另外在拍照不妨拿著雜誌、咖啡，更具隨性的時尚感。