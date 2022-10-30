Celine秋冬新款黝黑包系列絕美 齊備腋下包、小方包、水桶包等

黑色穿搭向來都是任何年齡層都駕馭得了的，樸素卻不失典雅的黑色給人沉穩不浮誇的感覺。對於熟齡女性來說，黑色散發著知性成熟的女人味；對於青春少艾的小女生，黑色也充滿著型格有個性的魅力。Celine今年秋冬上架了一系列觸動人心的黝黑色手袋款，極致優雅的純黑色貫徹整個手袋，不僅是袋身的皮革，就連肩帶、金屬鏈、Logo和一切包扣上的金屬細節都是一片黝黑。



這陣子流行的長型腋下包、小方包、翻蓋手袋、容量較大的水桶包等等不少得，還有Teen Bag、Ava Bag、Cabas 索繩手袋等等任君選擇。這些手袋款更細分了金屬logo和以精細皮革工藝切割的Cuir Triomphe款式，眾多的選項一定有一款攻陷你的心。

Celine黝黑包系列 | 1 平滑小牛皮FOLCO CUIR TRIOMPHE手袋黝黑色 HK$ 19,500

Celine黝黑包系列 | 平滑小牛皮FOLCO CUIR TRIOMPHE手袋黝黑色 HK$ 19,500（Celine官網）

Celine平滑小牛皮FOLCO CUIR TRIOMPHE黝黑色手袋設有磁扣開關，內有扁平內袋。用家可視乎個人喜好習慣掛肩或斜揹此袋，肩帶長度亦可自由調校。

Celine黝黑包系列 | 2 平滑小牛皮CUIR TRIOMPHE小型BUCKET手袋黝黑色 HK$ 19,500

Celine黝黑包系列 | 平滑小牛皮CUIR TRIOMPHE小型BUCKET手袋黝黑色 HK$ 19,500（Celine官網）

平滑小牛皮CUIR TRIOMPHE小型BUCKET黝黑色手袋同樣有兩種揹法，可掛肩及斜揹，而且能自行調校肩帶，且設有釘扣開關。

Celine黝黑包系列 | 3 亮面小牛皮CUIR TRIOMPHE飾鍊掛肩袋黝黑色 HK$ 24,000

Celine黝黑包系列 | 亮面小牛皮CUIR TRIOMPHE飾鍊掛肩袋黝黑色 HK$ 24,000（Celine官網）

亮面小牛皮CUIR TRIOMPHE飾鍊黝黑色掛肩袋的材質為小牛皮，具有羊皮襯裡，設有TRIOMPHE釘扣開關，亦內附扁平內袋，方便女生放進小巧零碎的物品，黝黑鍊帶配合單肩揹法更顯型格。

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