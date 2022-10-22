精品厚底小白鞋5大精選　PRADA、Lisa同款CELINE秒增5公分超百搭

2022最新的精品厚底小白鞋來了！



每年都勢必要來一雙小白鞋，近期不少精品品牌都不約而同的推出了「厚底小白鞋」，CELINE的運動後底鞋就由Lisa為大家示範超長腿穿搭，而PRADA一穿上直接增加5公分的帆布厚底鞋更是從一推出就熱賣至今，還有GUCCI、MIU MIU、Chloé可以挑，快來一起來看看今年新款的精品厚底小白鞋吧！

5對精品厚底小白鞋推薦，來Get Lisa同款長腿吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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精品厚底小白鞋推薦

1. CELINE

亮白色小牛皮楔型外底BLOCK運動鞋 HKD 7,300

人間芭比Lisa近期登上香港時尚雜誌封面，腳上穿的超長腿厚底運動鞋就是這雙！鞋身由全白的小牛白打造，在鞋舌、鞋後跟以及大底側邊處都有黑色「CELINE」品牌Logo文字設計，搭配上厚度5公分的楔型大底，一穿上就能完成Lisa的大長腿視覺感。

帆布及小牛皮JANE低筒繫帶運動鞋 HKD 5,900

除了上一雙Lisa著用款之外，CELINE這雙厚底帆布鞋也是近期橫掃時尚部落客版面的大熱門，鞋身選用白色粗帆布製作，特別的是在鞋身側邊有小牛皮打造的立體凱旋門標誌設計，鞋底上也有CELINE的品牌英文字樣壓印，價格也更好入手，除了白色之外還有粉藍、粉紅等可愛的色系可以選擇！

2. GUCCI

GG壓印運動鞋HKD 7,500

GUCCI近年在鞋款方面一直很受到注目，在今年春夏推出了這款厚底運動鞋，更多了一股復古的風格設計，鞋身與鞋面都有以白色GG字母標誌壓印的細節設計，拼接上滑面皮革讓鞋深層次豐富，在鞋後跟的部分則是以金色GUCCI品牌雙G倒扣標誌點綴成為鞋身上搶眼的大亮點！

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3. PRADA

Double Wheel尼龍華達呢運動鞋 HKD 8,700

PRADA的再生尼龍系列休閒鞋，從去年推出以來就一直熱賣至今，大而厚實的橡膠輪胎紋鞋底，重點是厚度高達5公分，不僅設計很有街頭感，修飾腿型及比例的效果也很好，鞋側有著經典的PRADA三角形標誌，除了白色之外，寶寶藍跟寶寶粉都是今年的熱門新色！

4. MIU MIU

網布厚底運動鞋 HKD 7,600

MIU MIU的鞋就是比別人多了一種可愛感！這雙以帶點蓬度的網布作為鞋身設計的厚底鞋，在鞋舌上有MIIU MIU的品牌布標設計，厚厚的鞋底有4公分的高度，搭配直條紋溝槽設計，特別的是在鞋底後跟處也有MIU MIU的品牌標誌，讓這雙鞋的細節識別度更高～

5. Chloé

Chloé Nama 休閒運動鞋 HKD 6,100

Chloé創意總監Gabriela Hearst全新推出的環保時尚力作「Nama運動休閒鞋」，網格狀設計的瘦窄鞋身非常修飾腳型，搭配上充滿份量的運動感厚鞋底，讓這雙運動鞋上腳後俐落又實穿，帶著弧度的厚底以Chloé經典的扇貝紋構成精緻的細節，鞋舌的部分更精巧的用上了霧面透明感的材質增加特色，另外還有多種不同的撞色設計搭配可選擇。

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