5大2022秋冬香水推薦　必入CELINE、DIOR高級「斬男香」

【香水推薦2022】踏入秋冬轉季時分，除了服飾及護膚品外，就連香水都要轉季！近期不少品牌都推出了新香水，包括：Hermès、CELINE、DIOR、Anna Sui等，集齊多款迷人花香、果香，絕對是令男士一聞就愛上的必入「斬男香」。以下就為女生們推薦5款2022秋冬香水推薦。



香水推薦2022│CELINE BOIS DORMANT 香水 100ML HK$2,150

由創意總監HEDI SLIMANE創作的CELINE高訂香水系列推出全新的日間香氛系列香水BOIS DORMANT。香水為BLACK TIE香水的白天版，屬木質香，含佛手柑、杜松子、白鳶尾油、雪松、香根草香調，充滿高級感。

香水推薦2022│CELINE BOIS DORMANT 香水 100ML HK$2,150（CELINE）

香水推薦2022│Hermès CABRIOLE 兒童香水 50ML NT$3,800（約HK$942）

Hermès首次推出兒童香水CABRIOLE！香水由品牌香水創作總監暨專屬調香師Christine Nagel調製，利用桂花、金銀花和檀香來帶出淡淡杏桃清香，更且成分更不含酒精，適合兒童使用。包裝上亦找來插畫家Alice Charbin創作，畫上了一個站在馬上的小孩，童真滿滿。

香水推薦2022│Hermès CABRIOLE 兒童香水 50ML NT$3,800（約HK$942）（Hermès）

香水推薦2022│Anna Sui 綺幻星夜淡香水 50ML NT$2,550（約HK$632）

說到夢幼香水樽設計就一定要數Anna Sui！Anna Sui最新推出的綺幻星夜淡香水以熱氣球造型為設計靈感，而香調亦同樣夢幻前調有梨子和佛手柑，中調則是馥郁的鳶尾花、蘋果花、黃葵籽香氣，後調就將將琥珀、冰糖和木香相互堆疊，十分豐富。

香水推薦2022│Anna Sui 綺幻星夜淡香水 50ML NT$2,550（約HK$632）（Anna Sui）

香水推薦2022│DIOR J’adore Parfum d’eau香薰 50ML $1,070（DIOR）

DIOR全新的J’adore Parfum d’eau香薰只以水和花作配方，不含酒精。香調含有瓦洛里斯的橙花、雙瓣茉莉及中國玉蘭花，散發動人花香。而Dior獨家不含酒精的專利配方，享有跟香薰不相伯仲的持久度，可以持香一整天。

香水推薦2022│DIOR J’adore Parfum d’eau香薰 50ML $1,070

香水推薦2022│Gucci Flora Gorgeous Jasmine香水 50ML $895

Gucci最新的Flora Gorgeous Jasmine香水以檀香木和安息香為基調，中調有：素馨花原精、玉蘭花香調、阿拉伯茉莉原精、大馬士革玫瑰精華；後調就會散發澳洲檀香木精華、安息香萃取、尼廣藿香精華香氣。而樽身就以綠松石色漆面玻璃配以品牌的Flora圖案，復古味十足。