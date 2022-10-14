空心Celine老花款將簡約精神展現極致！這細節剪裁或會令你心動

【Celine｜Triomphe Frame】一個品牌的靈魂，在於創意總監的風格。隨著Phoebe Philo開拓極簡主義市場，加上現任創意總監Hedi Slimane注入搖滾元素，Celine手袋予人獨特的巴黎女生風格。品牌深受歡迎的原因，還在於以凱旋門鎖鏈為靈感的Triomphe標誌。今年這標誌更將簡約精神推向極致，設計出一系列空心老花Triomphe Frame的手袋及配飾，看來更具細緻和優雅質感，令人心動。



【Celine｜Triomphe Frame】Celine Triomphe Frame Medium Bag，售3,100歐元（約23,810港元）（Celine官網）

【Celine｜Triomphe Frame】今年Triomphe標誌將簡約精神推向極致，設計出一系列空心款手袋及配飾。（Celine官網）

「雙重空心」剪裁提升典雅感

最新手袋採用經典揭蓋式設計，以簡約筆挺的外觀，展現典雅魅力，配搭金屬鏈帶及Triomphe Frame，締造簡練的時尚味道。手袋暫有黑色和淺粉色，以迎合不同風格。特別在於金屬標誌位置，皮革沿標誌輪廓剪裁，展示出「雙重空心」感覺，同時強調圖案設計。此外，於打開手袋時，金屬標誌還可當做手把，方便使用。手袋售約3,100歐元（約23,810港元），雖暫時只在部分地區發售，但香港仍有不少Triomphe Frame系列的款式，喜歡的話不容錯過。

【Celine｜Triomphe Frame】Celine Triomphe Frame手提袋，售約23,000萬港元。(Celine官網)

【Celine｜Triomphe Frame】手提袋以金屬Triomphe Frame為手把，配合奶黃色的絨毛設計，帶有可愛舒適氛圍。（IG@Celine）

值得留意Celine的手提袋，以金屬Triomphe Frame為手把，配合奶黃色的絨毛設計，展現出高級簡約得來，帶有可愛舒適的氛圍，而且容易配搭，非常適合今個秋冬使用。手袋雖然只有一個間隔，但長度有約30厘米寬，相信可擺放一般隨身物，如手機、銀包和鎖匙等，實用性高。

【Celine｜Triomphe Frame】腰帶售4,550港元。（Celine官網）

若然預算不高的話，可從飾品著手。近年流行logo腰帶，為造型增添時尚感，同時呈現腰線，可展現出更好的身形曲線。在挑選腰帶時，腰帶粗幼和標誌大小都是重點，這款兩者皆以中等大小設計，用以配搭長身服飾，可以提升知性優雅氣質。

【Celine｜Triomphe Frame】耳環售3,950港元。(Celine官網)

若然喜歡束髮的女生，不妨選擇Triomphe Frame的金屬耳環。今季各大品牌趨向推出垂墜耳環，以充滿細緻感的設計爭奪目光。這款耳環的金屬標誌，高約1.2厘米，不會過於誇張，展現出恰如其分的優雅魅力。建議配戴時，可搭展現肩頸線條的髮型，如低馬尾和低髻等，以提升性感和知性的氣質。

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