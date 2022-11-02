名牌logo美甲款成新趨勢　大律師：這樣做或觸犯侵權罪行？

人靠衣裝，指甲也如是。夏天女生們喜歡幫指甲換上海洋與天空的色調，清透冰涼的果凍款也非常適合不過；冬天的指甲款不外乎是編織毛衣感、大地溫暖色系等等。不過每一年都走這種路線為免太過於沉悶單調，這陣子歐美與韓國時裝界興起了「品牌Logo」美甲款，惹來不少女生想一試，但大律師就指出，這樣做涉及侵權？



這陣子歐美與韓國時裝界新興「品牌Logo」美甲款。（IG @jennierubyjane）

Miu Miu 2023年春夏系列模特兒Emily Ratajkowski走在潮流的尖端，走秀的時候，她的手指甲印有Miu Miu的Logo。其後她發佈美甲的近照，更惹來一陣熱議，大家紛紛就這款新穎的美甲提案表示關注。

Miu Miu 2023年春夏系列模特兒Emily Ratajkowski手指甲印有Miu Miu的Logo。（IG @emrata）

其實這種美甲的難度不高，首先我們可以跟平常一樣塗上底油，然後選擇喜愛的品牌標誌貼紙，貼在指甲上，再塗上一層指甲面油固定和打亮就可以了，是自己在家裡都能做出的簡單款。

有「人間CHANEL」之稱的 BLACKPINK 成員 Jennie 也當然不能輸，同樣跟上潮流，讓韓國著名美甲師 Unistella 為她畫出立體雙C logo作美甲，顏色像糖果般繽紛，又帶點法式和復古的感覺。

Jennie讓韓國著名美甲師Unistella為她畫出立體雙C Logo作美甲。（IG @nail_unistella）

不過原來使用品牌 logo 作為美甲概念有機會涉及侵權罪行？《01女生》就向大律師陸偉雄了解過，陸大律師指出，這類美甲的確是侵犯了版權，律師指出除非得到公司授權使用，否則擅自使用其商標作美甲設計是典型侵權，或觸犯刑事及民事法例，品牌有權追討賠償！

大律師提醒大家，除非是品牌代言人或得到授權人同意，否則切勿在任何產品上加上品牌 logo，不然這樣做，美甲師與消費者同樣違法！