2021美甲趨勢｜BLACKPINK Jeannie掀起極光款　油畫筆觸顯高級感

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-04-08 16:00

【2021美甲趨勢】美甲店已重開一段時間，加上春夏季來臨，是時候要為指甲換上「新裝」了！2021年又流行甚麼美甲款式？以下整理了韓國美甲師Instagram近來最常見的款式，整甲前不妨先鎖定目標。

2021美甲趨勢｜春夏季來臨，是時候要為指甲換上「新裝」了！2021年又流行甚麼美甲款式？（Oleg Ivanov／unsplash）

1. Aurora Nails（極光美甲）

極光美甲為近日韓國的大熱款式，不少美甲師和韓國女生都有分享完成品到社交平台，就連韓國女星Jeannie亦有上傳過極光美甲的影片。

極光美甲主要以透亮、帶珠光的素色指甲油為底色，營造珠光折射的視覺效果，當移動手部時，珠光效果也會不同，適合愛玩味的女生。想有更多變化，也可配合粉色系甲色，或是加入閃片等裝飾元素，簡約耐看又有特色。

▼▼▼（按圖看）極光美甲款式，隨手部動作珠光折射大不同？▼▼▼

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2. 油畫筆觸

以往流行暈染方法將單色或多色混合的美甲款式，但最近韓國美甲師都紛紛弄出油畫筆觸的美甲款式，筆觸具強烈感，像是用上畫筆勾畫而成，締造高級感，而且更有個性。

建議可選擇將全部指甲繪上油畫筆觸紋理，或僅在其中2至3隻甲面畫上油畫筆觸，配合粉色調或漸層甲色加強甜美氛圍，而且帶來顯白肌膚的效果。

▼▼▼（按圖看）油畫筆觸美甲款式，豆沙紅顯白，漸層款低調有睇頭？▼▼▼

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3. 格紋美甲

格紋一向是美甲大熱款式，配合甲油顏色就能呈現出不同的季節感。適逢春夏季，韓國美甲師多選以粉色或糖果色調的甲色，粉黃、橙色、白色等，都能帶來小清新氣息，在其中2至3隻指甲甲面上繪製格紋圖案，點綴單色設計。除亮面顏色，亦流行啞面款式，同樣低調又時尚。

▼▼▼（按圖看）格紋美甲款式，粉色、糖果色調增春夏氣息，啞面款不失高級感？▼▼▼

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