聖誕美甲懶人包　CHANEL美甲師教授3款清新DIY　漸變指甲4步完成

【聖誕節2020｜美甲】臨近聖誕，女生們都希望外出美容與美甲，將自己打扮得漂漂亮亮迎接聖誕節。不過礙於疫情肆虐，2人限聚延長，美容院、美甲店等處所再次停業，若你的美容、美甲計劃被打亂，不妨跟隨美國美甲師Betina Goldstein在家DIY，簡易就能製作多種極簡美甲；即使不嘗試，亦能成為下次到美甲店的美甲靈感。

美國美甲師Betina Goldstein為CHANEL美甲師，曾與Dior、Gucci等多個品牌合作，在2020年第92屆奧斯卡金像獎上為Zazie Beetz、Florence Pugh等女星負責美甲，她的作品亦曾登上各國的InStyle、Glamour、VOGUE封面。

Betina Goldstein的作品走簡約路線，透過透明感指甲顏色與線條弄出清新極簡款式，不會像坊間加入過多的水鑽元素，形成俗氣感，相反更是高貴而不失華麗。Betina Goldstein的Instagram坐擁32.8萬名追蹤者，平日喜愛分享其作品，並且不時設有美甲教學。數個步驟就能完成，簡易學懂；也可成為下次的美甲靈感。

法式指甲

法式指甲成為基礎入門美甲款式。(betina_goldstein@Instagram)

法式指甲款式簡約耐看，而且畫法簡單，只需在完成底油後，於指緣描繪細線，便能完成優雅、感覺乾淨的美甲款式，更重要的是由於沿用透明底油的關係，即使指甲留長了也不會覺得礙眼，成為基礎入門美甲款式。

Betina Goldstein於Instagram示範奶油色的法式指甲做法，學懂步驟後，可選擇其他配色，如在指甲邊緣塗上金色、銀色，甚至一些鮮艶色形成對比，亦能選用其他顏色底油替代透明或裸色，指甲邊緣則選擇同色調襯色，成為進階版的法式指甲。

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+ 6 + 6 + 6

波點指甲

波點指甲完成品並不浮誇，亦帶俏皮感。(betina_goldstein@Instagram)

希望簡單，卻又想挑戰一些玩味感的美甲款式，可考慮波點圖案。利用小工具在透明底油上繪畫圓形，過程中可隨心繪畫大小，甚至利用拉線筆或牙籤修飾形狀，亦可設計屬於自己的獨特圖案，製作過程不會過份複雜，而完成品亦不浮誇。

當然，透明底油以外，也可選擇其他甲油顏色；同時，未必需要每隻指甲也畫上圓形，例如將拇指、無名指、尾指塗上有顏色的甲油，而食指與中指則照樣塗拭透明底油與繪製波點圖案，同樣達到乾淨、留白，也較為有特色，帶俏皮感。

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+ 4 + 4 + 4

漸變指甲

倘若想要多一點的色彩變化，可把指甲弄成漸層款式。只需4個步驟，卻減去單色設計的單調感，透明底油配襯裸粉色、淺紫色等粉嫩色調甲油，都能營造出一份溫柔感，簡單而富氣質的款式。

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+ 9 + 9 + 9

疫情下的聖誕難以外出，收到聖誕禮物還是會令人感到喜悅。不少人每年煩惱該送甚麼聖誕禮物，過往「最頹之選」水杯近年已很少收到，但仍有不少禮物選擇，其實不太受歡迎？＝＝＞聖誕禮物2020｜5大令人想「轉贈」禮物 1種禮物成大忌隨時釀分手