【指甲彩繪】CHANEL御用美甲師精心設計　17款簡約美甲款式推介

對喜愛簡約風格的女孩來說，美甲能越簡單越好，以下精選了美甲師Betina R. Goldstein設計的17款【極簡美甲】，風格雋永不浮誇、什麼造型都百搭。

關於Betina R. Goldstein

LA知名美甲師，作品多次登上各國的VOGUE封面，精品品牌如CHANEL、DIOR也喜歡找她合作，她的美甲風格簡約細膩，雖然不會過份花俏，但細看充滿驚喜。

Betina R. Goldstein 是LA知名美甲師，作品多次登上各國的VOGUE封面（IG@betina_goldstein）

▼▼按圖放大欣賞由Betina R. Goldstein設計的17款極簡美甲▼▼

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：BEAUTY簡約控必看！17款【極簡美甲】…雋永不浮誇、什麼造型都百搭。】