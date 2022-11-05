Hermès收藏家分享入門攻略！精選9個零配貨同樣買到的愛馬仕手袋

Hermès 一直流傳著一個「配貨潛規則」，想要買到Birkin、Kelly 或Constance系列的手袋，分分鐘可能要花上2倍價錢，又要經歷SA層層篩選，還不一定買到心儀尺寸和顏色。Hermès收藏家Xiaoma就在YouTube上分享了九個不用配貨的Hermès袋款，如果是想入手第一個品牌手袋，不妨可以參考看看！



Hermès不用配貨手袋款式1： Lindy Bag

Hermès 不用配貨手袋款式1： Lindy Bag設計偏隨性，可以上班或日常休閒使用（截至 YouTube Xiaoma Picks）

Lindy Bag取名於1920年代美國興起的Lindy Hop，所以手袋設計偏隨性，Xiaoma建議選擇26cm ，適合上班或日常休閒使用，大小尺寸都剛剛好，而且很百搭。而另一尺寸30cm 容量更大，適合當作媽媽袋或是平日外出需要帶很多東西的女生！

Hermès 不用配貨手袋款式2：24/24

Hermès 不用配貨手袋款式2：24/24 與Kelly Bag外型相似，不少人稱為平價版Kelly Bag（截至 YouTube Xiaoma Picks）

Hermès 剛推出24/24 時，因為與Kelly Bag外型很相似，所以有了平價版Kelly Bag 之稱，而常見尺寸是29cm，和Mini 21cm。而24/24 與 Kelly Danse 一樣有多種揹法，斜孭、肩孭、腰包或是當作小背包都可以，喜歡Kelly Bag 袋款的女生可以考慮看看這款！

Hermès 不用配貨手袋款式3：Bolide Bag

Hermès 不用配貨手袋款式3：Bolide Bag 是品牌第一款有拉鍊的手袋。（截至 YouTube Xiaoma Picks）

Bolide Bag是Hermès為賽車手與長途旅行專門設計的袋款，也是品牌第一款有拉鍊的手袋，至今已經面世逾100年！而Bolide Bag最多人選擇的尺寸是27cm 和31 cm，容量足夠大很適合當作上班用的手袋，無論是普通手拎還是單肩背，都充滿知性美。另外Bolide 亦有推出迷你版的20 cm，日常外出用也是一個不錯的選擇。

Hermès 不用配貨手袋款式4：Picotin Bag

Hermès 不用配貨手袋款式4：Picotin 在Hermès 官網上就可以買到！櫻花粉色好美！（截至 YouTube Xiaoma Picks）

Picotin Bag是曾經大熱一時的水桶袋，設計更簡約好看，只要配色選得好不僅百看不膩，更是不用擔心過時問題。而Picotin Bag購買方法更簡單，在Hermès 官網上就可以買到，但經常一上架就被搶購一空了，Xiaoma 就建議大家去到專門店跟SA 講想要顏色，讓他們幫忙留意，也是不用配貨的！

Hermès 不用配貨手袋款式5：Evelyne

Hermès 不用配貨手袋款式5：Evelyne 近年越來越女生入手，尤其是迷你版。（截至 YouTube Xiaoma Picks）

Evelyne 在歐美區比較流行的袋款，手袋原本是馬具，是為了便於攜帶馬匹美容用具，所以在設計上非常簡單，而前面小洞洞是用作通風，讓手袋內的用品保持乾爽。手袋一共推出四個尺寸，最小的TPM 只有16cm，迷你的外型深受不少女生喜愛！

Hermès 不用配貨手袋款式6：Herbag

Hermès 不用配貨手袋款式6：Herbag 也是與Kelly Bag 極相似的一款。（截至 YouTube Xiaoma Picks）

Herbag 的外型與Kelly Bag 極相似，是相當好看的一款！但Xiaoma 不建議Herbag 作為第一個Hermès 手袋，因為它的性價比一般。但如果是很喜歡Kelly Bag 外型，也是不錯選擇，而且Herbag 也是在Hermès 官網上可以買到，不過想要選到心儀顏色和尺寸，就要記得經常留意官網了！

Hermès 不用配貨手袋款式7：HAC （Haut À Courroies）

Hermès 不用配貨手袋款式7：Haut À Courroies 是Hermès 第一款手袋﹐也是Kelly Bag 和Birkin Bag 的原型（截至 YouTube Xiaoma Picks）

HAC 是Hermès 第一款手袋，也是備受女生們青睞的Kelly Bag 和Birkin Bag 原型，所以它的熱度雖然不如Hermès 皇牌系列，但地位是無法撼動。HAC 與 Birkin Bag 最明顯差別是袋身比例更長，Xiaoma 特別推薦入手牛仔布或羊毛氈特殊款。

Hermès 不用配貨手袋款式8：Aline Mini Bag

Hermès 不用配貨手袋款式8：Aline Mini Bag 設計低調且百搭。（截至 YouTube Xiaoma Picks）

Aline Mini Bag是近年比較熱門的袋款，以皮革細袋加上細肩帶設計，備受不少女生喜愛！在手袋前面有Hermès Logo 的壓印，低調不搶眼，是很百搭的一款手袋，很適合平日外出時使用！

Hermès 不用配貨手袋款式9：Garden Party Bag

Hermès 不用配貨手袋款式9：Garden Party Bag 外型設計偏簡約，也是深受不少女生喜愛的一款。（截至 YouTube Xiaoma Picks）

Garden Party Bag 是Hermès 一直熱賣的上班、休閒手袋之一，原因是價格非常親民，手袋容量也是剛剛好。但也因此Garden Party Bag一般是帆布拼皮革，偶爾也會有全皮革，而它的外型設計偏簡約，所以無論是日常穿搭或是上班都很適合。

除了以上九款手袋外，Verrou Bag、Roulis Bag、Cinhetic Bag以及Toolbox Bag 也是Hermès 一直討論度很高的手袋款式，價格也比Birkin Bag、Kelly Bag 或Constance Bag 更親民、更易入手，很適合作為Hermès 入門手袋！