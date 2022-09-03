藍心湄是LV粉絲、Hermès VIP？盤點時尚教主LV以外的5個愛用袋款

被譽為台灣「時尚教主」的藍心湄原來也有收藏精品的習慣，日前她更於節目《女人我最大》中，展示自己的Louis Vuitton私人珍藏手袋和服飾，讓觀眾們大開眼界。除了Louis Vuitton，於演藝圈打滾多年的藍心湄，其實也有不少日常愛用手袋，以下為大家盤點其中5款，當中還包括英國潮牌Lulu Guinness。



藍心湄於節目《女人我最大》中，展示自己的Louis Vuitton私人珍藏手袋和服飾。(《女人我最大》官網)

藍心湄是Louis Vuitton的粉絲。(IG@hsinmei_lan)

藍心湄作為多年的Louis Vuitton粉絲，從頭至腳的服飾款應有盡有。她表示第一個入手的袋款，為水桶包Noé的前身，當時想用以盛載香檳和紅酒。她亦擁有品牌與Stephen Sprouse聯乘的限量塗鴉手袋，而且「幾乎每個大小都有買」，可見出教主對這款袋的熱愛。有別於一般女生選擇，藍心湄更指品牌走「無性別」設計風格，故每次進入店鋪，都會直接去看男裝，「你一定要逛男裝，裡面有很多元素，都是在男裝的位置發現。」

藍心湄手持Delvaux Brillant特別版手袋，普通款價錢則售約47,100至51,200港元。(IG@hsinmei_lan)

【藍心湄｜手袋】袋款一：Delvaux Brillant



雖然討論度不及Hermès，但Delvaux的手袋深受名媛和女星們歡迎，更為比利時王室御用皮革商。品牌於1829年創立，為歷史最悠久的皮革品牌，難怪藍心湄也愛不釋手，多次於IG分享自己的Brillant手袋。手袋設計簡約筆挺，適合配搭不同造型，都能展現出優雅氣質。

藍心湄與好友們一起用同款Gucci x adidas袋拍照。(IG@hsinmei_lan)

【藍心湄｜手袋】袋款二：Gucci x adidas



論今年最讓人注目的聯乘，必包括Gucci與adidas，結合復古和運動設計，塑造出特別的悠閒時尚。藍心湄也愛這個系列，更會與好友們一起用同款袋拍照。這款袋較一般相機袋偏大，可容下更多物品，非常實用。

藍心湄曾有段時間鍾愛Lulu Guinness的手袋，這款袋當時約售1.48萬台幣（約3,800港元）。(IG@hsinmei_lan)

【藍心湄｜手袋】袋款三：Lulu Guinness



除了高級品牌，藍心湄曾有段時間鍾愛Lulu Guinness的手袋。這個英國潮牌以充滿玩味的設計，加上較親民價錢，很快便得到不少女生支持，其中紅唇和大頭娃娃是品牌的經典標誌，看來可愛帶點叛逆。藍心湄於海邊所用的手袋，為品牌與意大利藝術家Johnathan Calugi合作的2018春夏粉分女伶系列，上縫有一個及耳Bob頭女生，不知會否也吸引你喜愛呢？

藍心湄指自己是Hermès的VIP。(IG@hsinmei_lan)

藍心湄於節目中展示自己3個不同大小的Constance手袋。(節目《女人我最大》)

【藍心湄｜手袋】袋款四：Hermès Constance



每次盤點當然少不了Hermès手袋。藍心湄曾在2006年的其他品牌活動中，持鎖頭鑲鑽的黑色鱷魚皮Birkin手袋出席，當時價值300萭台幣（約76.9萭港元）。藍心湄同時指自己是Hermès的VIP，而該手袋是品牌主動通知並幫忙訂製的特別版。此外，她亦曾在主持的節目《女人我最大》中，展示自己3個不同大小的Constance手袋，早前更分享極罕有的Kelly Doll手袋，實在令人羨慕。

藍心湄曾用Lanvin 2015早秋系列的Sugar手袋，當時售約6.69萬台幣（約17,177港元）。(IG@hsinmei_lan)

【藍心湄｜手袋】袋款五：Lanvin Sugar Bag



藍心湄近年愛用的袋款，不少都帶點活力感覺，但在2015年，她則以看來溫文的設計，選擇Lanvin早秋系列的Sugar手袋，為彭佳慧拍攝MV。該款手袋首次推出是在2014年，因慶祝品牌125周年而誕生，而藍心湄的手袋布料是岩黃色麂皮，感覺沉實中帶優雅氣質。