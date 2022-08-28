Hermès保養｜手袋弄髒如何修復？愛馬仕達人授4招保持美觀兼保值

Hermès保養｜女生們不借瘋狂配貨只求手持一個Hermès手袋，當入手後相信大家都會視手袋如珠如寶，不願它受半點「傷害」，若果手袋有半點受損，絕對會心如刀割，因此大家必須學會Hermès清潔和修復的小方法。日前，內地有一名Hermès收藏家上分享簡單小習慣有助手袋長久保持美觀和價值，她直言大家照著做絕對不會錯！



Youtube上有一個頻道名Xiaoma Picks的達人是一名Hermès收藏家，她表示不少女生入手Hermès手袋以後常結過幾個問題點不小心灑上飲料怎麼處理？包包弄髒或被劃傷了怎麼修復？疫情期間怎麼給包包清潔消毒？在日本vintage店經過20多年依舊把Hermès手袋的狀態保存得十分好，全靠4點就能幫助手袋長久保持美觀和價值。

Hermès保養｜配貨是有期限的，當客人配貨一段時間亦未購買心儀手袋，甚至暫停了配貨，可能將不會被計算。（官方圖片）

Hermès保養｜Youtube上有一個頻道名Xiaoma Picks的達人是一名Hermès收藏家。（youtube@Xiaoma Picks 截圖）

Hermès保養｜1. 酷暑及潮濕雨季注意



達人表示當天氣較潮濕，夏天紫外線又特別強。她個人平日家中每天會開著冷氣或窗戶，擺放手袋櫃桶的燈光都會關上，一切都是為了防止手袋出現褪色、發黴或者出現裂紋。若果擔心手袋發黃，可能全年把它放在24小時的冷氣裏。此外，手上有水就千萬不去碰手袋，她指出Hermès的鱷魚皮革是特別怕水，鱷魚皮革比起牛皮羊皮不太耐用，當鱷魚皮革不幸留下水印或小斑點就難以修復，因此下雨天盡量少使用。

Hermès保養｜1. 酷暑及潮濕雨季注意（youtube@Xiaoma Picks 截圖）

另外，天氣太冷太熱對於稀有皮是非常不友好，可能會鄧起裂紋或褶皺。不管是普通皮還是稀有皮的手袋，下雨天從外面回家建議不要立馬擺回櫃桶，最理想先通風及稍微放置幾小時讓潮氣蒸發掉，避免滋生黴菌。

Hermès保養｜2. 日常使用注意



日常使用如有輕微磨損，達人認為是屬於正常範圍內的。手袋的手柄及包身的形狀是較容易變形的，一般而言想保持手袋的品相，最好不要塞得太滿或者放很重的東西。另外鑰匙之類易把手袋劃傷的物品，就單獨放在另一個小袋；然後圓珠筆、水筆或日常化妝品，甚至是近年常用的消毒液，達人亦建議大家單獨裝起。如果不小心漏了筆墨而造成損壞，確是難以修復。

Hermès保養｜2. 日常使用注意（youtube@Xiaoma Picks 截圖）

Hermès保養｜3. 疫情間手袋清潔



近年疫情大家都變得勤洗手勤用消毒液，但絕不能直接向手袋噴酒精。不單是酒精、香水及具油脂及漂白成分都要避開。達人建議疫情間大家可給手袋多曬太陽，讓紫外線除菌。放在袋內的物品可常消毒，手柄方面大家可以出門前纏上自己喜愛的絲帶，這樣就能經常保持手袋衛生。

Hermès保養｜3. 疫情間手袋清潔（youtube@Xiaoma Picks 截圖）

Hermès保養｜4. 污漬處理貼士



假若不幸使用手袋不當，造成塌形、褪色、變色、劃痕、水印及裂紋等問題。達人即時安撫大家不用過分擔心，其實大家可以每年或每兩年把手袋送回門市進行基本修理及清潔即可，門市是可以修復手袋四角的磨損、去除劃痕及污漬，至於縫合開膠脫線的位置更可以換上新的拉鍊、肩帶、鑰匙及鎖頭。不過部分手袋可能需把手袋送到法國工坊，由製作手袋的工匠親自修復，整個修複過程大約需時3個月至半年不等。

Hermès保養｜大家可以每年或每兩年把手袋送回門市進行基本修理及清潔即可，門市是可以修復手袋四角的磨損、去除劃痕及污漬。（youtube@Xiaoma Picks 截圖）

送到專櫃維修感到不便，若果是小問題可自行在家修複，如不小心撒上湯汁、飲料可即時用抹布或海綿先把污漬吸掉，然後還是留下污漬的情況下，達人建議可以使用溫和的濕紙巾輕輕擦掉，若果還是擦不掉可以嘗試用清潔皮革的清潔劑。

Hermès保養｜送到專櫃維修感到不便，若果是小問題可自行在家修複。（youtube@Xiaoma Picks 截圖）

至於金屬扣出現發黑生銹的情況，可以買一個擦銀布在發黑生銹位置擦亮。最後達人表示牛皮手袋出現泛白的情況，即是代表皮革放久了，屬於泛出來的脂肪，那麼大家可使用棉簽輕微沾少量水跟著紋路把泛白部分擦掉即可。