買Hermès配貨勁後悔？愛馬仕達人揭5大配貨黑名單助有效減少配貨

Hermès配貨｜全球女士都為Hermès瘋狂，不借配貨只求手持一個Hermès手袋。不過眾所皆知Hermès完全是「有錢都買唔到」，要買到只要一個方法正是「配貨」。剛「入坑」新手難免對「配貨」這回事一竅不通，甚至有些配貨多時都未能成功入手心頭好，最後配了一堆不實用兼浪費金錢的產品。內地有一名Hermès收藏家於個人YouTube頻道分享個人配貨小心得及5個配貨雷品，助一眾新手避開配貨地雷！



>>>Hermès新手配貨攻略｜零配貨入手？愛馬仕達人揭避雷秘訣增成功<<<

YouTube上有一個頻道名Xiaoma Picks的達人是一名Hermès收藏家。（YouTube@Xiaoma Picks 截圖）

Youtube上有一個頻道名Xiaoma Picks的達人是一名Hermès收藏家，她表示不少觀眾都向她大吐苦水表示「配貨」手法讓她們走了很多冤枉路，而她本人直言自己剛「入坑」同樣遇上相同情況。她坦言自己不知不覺都成為Hermès粉絲10年左右，作為如今「老手」，過程都荊棘滿途，才成為今時今天的Hermès達人。她在片中分享5件零實用度兼價值低的Hermès配貨品，以此望大家可以引以為戒，不要盲目剁手！

Hermès配貨雷品｜1. Hermès Dogon GM Togo Wallet



或許大家好奇錢包理應實用率該頗高，為何成為配貨雷品之一呢？達人表現這款銀包不太是日常的款式，使用頻率比較低。由於銀包包身太大，普通手袋完全裝不下，然後要當成手拿包使用。整個包身十分軟身，偏向休閒風路線，跟達人本身日常風格有出入，導致使用率變低。不過由於銀包容量十分大，足以放下護照及各種尺寸的外幣，亦設有內袋，所以外出旅行是一個不錯的配飾，可惜近年疫情緣故，難以外出旅遊連唯一可用之處都失去，達人表示近年使用頻率幾乎為零。

Hermès配貨雷品｜1. Hermès Dogon GM Togo Wallet（YouTube@Xiaoma Picks 截圖）

Hermès配貨雷品｜2. Hermès Constance Slim Wallet



Constance的銀包的設計向來吸引眾多女士，但是達人表示自己使用頻率同樣不是太高。她表示自己使用時發現了各種各樣的小問題；首先銀包的扣子特別難打開，且一不小心指甲把銀包表面刮花，變相打開是需要一點技巧；其二若果放紙幣的話，是需要把它摺疊起來才可放進去，這一點對於達人而言是一個特別不方便的地方。以上兩點都相對個人化，若果毫不介意以上兩大點，其實Constance的銀包都稱不上是配貨雷品。

Hermès配貨雷品｜2. Hermès Constance Slim Wallet （YouTube@Xiaoma Picks 截圖）

Hermès配貨雷品｜3. Hermès 絲巾扣



第三樣配貨雷品是絲巾扣，達人表示當時全因「衝動」而盲目入手，買回來後基本上沒有用過，在首飾盒子裡原封不動。她表示自己平日衣著穿搭都不常佩戴絲巾，加上這款絲巾扣稍微有點太大，因此個人認為不太適合自己。

Hermès配貨雷品｜3. Hermès 絲巾扣（YouTube@Xiaoma Picks 截圖）

Hermès配貨雷品｜4. Hermès Bracelets



Hermès首飾同樣是配貨熱賣品，不過達人指出這款Epsom皮的手環，皮質堅挺佩戴時一隻手就能夠操作，但是她認為太難搭配衣服，至今仍然未找到完美配搭這個手環的衣著，同樣導致使用率偏低。

Hermès配貨雷品｜4. Hermès Bracelets（YouTube@Xiaoma Picks 截圖）

Hermès配貨雷品｜5. Hermès帽子



最後一款是帽子，達人入手至今連價錢標籤都仍未拆下，可想而知她的使用次數。首先她表示跟自己風格完全不一樣，而入手原因同樣是「衝動消費」。不過她坦言當年年少無知，跌落「配貨」陷阱，誤以為只要瘋狂買配貨，就有機會買到心儀手袋。

Hermès配貨雷品｜5. Hermès帽子（YouTube@Xiaoma Picks 截圖）

Hermès配貨雷品｜達人提醒不要為了配貨而配貨。（YouTube@Xiaoma Picks 截圖）

最後達人表示以上都是她的個人意見，但不希望買下一對亂七八糟的配貨，務必要提前做好功課，明確自己的購買目標，切勿被銷售員的「甜言蜜語」打亂思緒，所以不要為了配貨而配貨。