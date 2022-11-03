雙11優惠2022 | 美妝、家電、服飾品牌大減價！FANCL維他命低至$1

雙11優惠2022 | 雙11將至，11.11優惠亦陸續開始，琳瑯滿目的美妝、保養、家電、服裝和手袋優惠應有盡有，由小資品牌包攬至貴價牌子，肯定有些會讓你心動不已。以下為大家介紹多款品牌的精美商品，包括：Shiseido、SK-II、Clarins和FANCL等等，大家切勿錯過！



雙11優惠2022︳01Mall 網購 Cle de Peau、Etude House Sulwhasoo、Estée Lauder、Kiehl's、Shiseido、LA MER、SK-II、fresh、Kanebo、Giorgio Armani、FANCL和SABON

臨近雙11，各大品牌都紛紛推出優惠予顧客，其中 01Mall 亦推出了多款11.11優惠，當中「Golden Lifestyle雙11優惠」有著超抵賣的的美妝及保養品，優惠期會由11月11日至17日一連7天舉行。是次的雙11優惠包括：Cle de Peau 鉑鑽淨膚潔面泡沫125ml由$895減至$298；Etude House轉芯眉筆，包括：黑啡、灰啡、啡、深灰和灰色，均由$48減至$11；Sulwhasoo雪花秀 Essential 滋盈肌本緊緻面霜 EX 75ml由$800減至$350；Estée Lauder 全新升級再生基因修復精華 (第七代) 100ml由$1488減至$639；Kiehl's醫學維C淡斑精華100ml由$1300減至$655。

▼▼▼【按圖看】更多01Mall網購「Golden Lifestyle雙11優惠」▼▼▼

+ 8

雙11優惠2022︳友和YOHO購買Dyson、Foreo

11月2及11日，友和YOHO 雙11購物節也有不少精選優惠，包括 Dyson Supersonic HD08 風筒桃紅色由原價$368減至$150。於11月2、8及11日期間，Foreo UFO 2 智臻面膜儀套裝(送面膜6盒) 粉紅色由原價$315減至$150。

▼▼▼【按圖看】更多友和YOHO雙11購物節優惠▼▼▼

雙11優惠2022︳lululemon 運動品

由11月1日起至11月14日lululemon官網舉行低至半價優惠，包括：瑜珈褲、Sport Bra和瑜珈墊等，而且免運費。lululemon Align™ High-Rise Pant 28"、 25"原價$880，現減至$680；Energy Bra Asia Fit Medium Support, B–D Cups原價$450減至特價$350。

雙11優惠2022︳My Bag 平台購買 Kate Spade

踏入11月，雲集小資名牌的 My Bag 推出68折優惠，只要輸入「WARMUP」就可以有68折，其中 Kate Spade New York Sam Icon Mini Leather Hobo Bag 原價 $3,605 減至 $2,452；New York Women's Spencer Saffiano Cross Body Bag Warm Beige/Black 原價 $1,906 減至 $1,297；New York Women's Knott Pebbled Flap Cross Body Bag - Morning Light 原價 $2,318 減至 $1,577。