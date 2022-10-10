雙十首飾銀包優惠低至半價 Crudo、agnès b單品性價比極高

雙十首飾優惠｜適逢10月10日，有商店推出雙十優惠，不少輕奢侈品牌就首飾進行大減價，在Crudo 買兩件產品更可享額外88折。如果還沒想到消費券花在哪裡，不妨逛逛以下的品牌，趁機會入手喜愛的飾品吧！



雙十首飾優惠｜1. Crudo L'Incisione 鋼牌纖巧手鏈

雙十首飾優惠｜1. Crudo L'Incisione 鋼牌纖巧手鏈（Crudo官網）

L'Incisione 鋼牌纖巧手鏈由原價港幣$760減至$220。其設計纖巧簡約，配合流線型設計，一共提供4色，分別是：暮光銀、玫瑰金色和貴族金。手鏈設有可調節扣環，能完美貼合不同手腕粗幼。物料方面，以316L西德鋼精製而成，客人更可於鋼製長牌刻上個性化字句。

雙十首飾優惠｜1. Crudo L'Incisione 鋼牌纖巧手鏈（Crudo官網）

雙十首飾優惠｜2. Crudo Ricordi 陶瓷編織皮革手環

雙十首飾優惠｜2. Crudo Ricordi 陶瓷編織皮革手環（Crudo官網）

Ricordi 陶瓷編織皮革手環陶瓷鋼琴黑由原價港幣HK$710減至HK$330。手環超過20種字型、100個emoji及60個刻字建議可供選擇，能免費升級至精緻禮盒套裝，即附送禮物卡及產品保用證。其陶瓷抗刮耐磨，比不鏽鋼硬度更高，非常耐用。

雙十首飾優惠｜3. Crudo Senz'altro意大利短銀包

雙十首飾優惠｜3. Crudo Senz'altro意大利短銀包（Crudo官網）

Senz'altro意大利短銀包有多色可供選擇，包括：古典啡、海軍藍、夜空藍、十字紋藍、等等。質料採用100% 意大利頭層植鞣革，由工匠四層人手擦色，歷時五十小時製作，因此每個復古銀包都呈現不同色澤的漸層與紋理，獨一無二。大家可以選擇個人化設計，定製皮革刻字，亦可自行選擇刻字位置、字體和大小。錢包間隔選擇甚多，可以相位、卡位或零錢間隔。其中擦色皮革短銀包款（古典啡）由原價HK$1640降至HK$1148，十字紋藍款短銀包由HK$1320減至HK$924。

雙十首飾優惠｜3. Crudo Senz'altro意大利短銀包（Crudo官網）

雙十首飾優惠｜4. Niomi Jewellery 跳動懸浮925純銀0.5卡莫桑鑽心形頸鏈

雙十首飾優惠｜4. Niomi Jewellery 跳動懸浮925純銀0.5卡莫桑鑽心形頸鏈（Niomi Jewellery官網）

跳動懸浮925純銀0.5卡莫桑鑽心形頸鏈由原價HK$1698降至HK$998。這款心形首飾品屬其跳動懸浮首飾系列，日本專利設計跳動懸浮首飾佩戴後寶石會不停轉動，有心動的寓意。莫桑石外觀和重量與鑽石非常相似，而且經過鑽石鑑定師(獲GIA鑽石鑑定專業文憑畢業) 精心挑選及鑑定，更通過了莫桑石測試筆測試。頸鏈質料為鍍白金925純銀，更有3年保養。

雙十首飾優惠｜5. Niomi 鑲嵌Swarovski CZ 天鵝925純銀跳動懸浮頸鏈

雙十首飾優惠｜5. Niomi 鑲嵌Swarovski CZ 天鵝925純銀跳動懸浮頸鏈（Niomi Jewellery官網）

鑲嵌Swarovski CZ 天鵝925純銀跳動懸浮頸鏈由原價HK$798減至HK$568。項鍊以925 纯銀鍍白金製成，不易引致過敏，亦不易退色。項鍊以4毫米Swarovski Zirconia鋯石鑲嵌，優雅高貴，時尚氣質不論是上班、婚宴、情人節、紀念日，或者優閒時配戴均適宜。

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