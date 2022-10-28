SOGO Thankful Week｜SK-II神仙水1XXX起！20+優惠精華套裝推介

【SOGO Thankful Week 2022／SOGO感謝祭2022】最近一個月天氣漸漸轉涼，不論是衣櫥或是美妝護膚產品都要換上一堆新品，而且天氣轉變皮膚都容易引致不同程度的皮膚敏感，趁著SOGO Thankful Week 2022（崇光感謝祭2022）入手一堆新精華迎接秋冬吧！

由2022年10月26日至12月4日分3階段舉行，大量美妝護膚品牌推優惠套裝及加碼禮遇，第一階段於10月26日開始，直到11月8日為期14天，女生們動起來吧！《01女生》記者搜羅了30款品牌皇牌精華，有興趣的人士切勿錯過以下最新優惠詳情！（持續更新）



>>>SOGO感謝祭2022｜5100元買5個輕奢華袋 Michael Kors、Furla低至4折<<<

SOGO Thankful Week 2022（SOGO感謝祭2022）Part 1優惠迎秋精華

近年空氣污染日益嚴重，加上工作繁忙，熬夜追劇等，讓眼周容易現疲態，肌膚漸漸出現浮腫和暗沉問題，面容更會因此看上去比實際年齡老。Elizabeth Arden在 SOGO Thankful Week 2022（SOGO感謝祭2022）推出艾地苯高效橙燦精華2.0孖支套裝，現時只需優惠價HK$1,120 即可入手。

【SOGO Thankful Week 2022｜崇光感謝祭2022】銅鑼灣店限定：艾地苯高效橙燦精華2.0孖支套裝 優惠價HK$1,120 (價值HK$2,309) （Elizabeth Arden）

CLARINS推出的產品向來深受女士歡迎，早前新推出的第8代賦活雙精華有助針對轉季及肌膚乾敏問題。 CLARINS所有產品以採用植物成分配方，連敏感肌亦可安心使用。是次 SOGO Thankful Week 2022（SOGO感謝祭2022）CLARINS熱賣的精華套裝包括「賦活雙精華套裝」、「賦活雙精華及面霜套裝」、「煥顏緊緻套裝」等，折後由 HK$510至HK$2,350 不等，忠實用家不能錯過這個入貨好時機！

【SOGO Thankful Week 2022｜崇光感謝祭2022】銅鑼灣店限定： CLARINS賦活雙精華套裝 優惠價HK$950（價值HK$1,963） （ CLARINS）

Charlotte Tilbury 的王牌產品 CHARLOTTE’S MAGIC CREAM 魔法面霜是一款獲獎無數的奇跡保濕霜，深受名人明星愛戴，配方注入了神奇的 Magic 8 護膚成分，能夠即時補水滋潤肌膚，適合於單獨使用或是妝前打底使用。另外，若果是油性皮膚或是喜歡清爽一點的精華的人士，Charlotte Tilbury 的晶透精華液輕盈質地配方，絕對能夠滿足到你的需要。

Charlotte Tilbury 整個套裝能夠照顧護膚程序，於早晚護膚程序當中，先用無酸不刺激的 GLOWTONER 魔法光透柔膚液調理肌膚，有效減淡細紋，使肌膚更飽滿及更顯健康光澤。

【SOGO Thankful Week 2022｜崇光感謝祭2022】10.28 (Fri) 一日限定套裝：Charlotte Tilbury 魔法護膚套裝 優惠價HK$750 （價值 HK$1,150）（Charlotte Tilbury）

趁著SOGO感謝祭SHISEIDO推出多款皇牌暢銷人氣產品限量組合及超值禮遇，在10月29日尖沙咀店及11月5日銅鑼灣店更呈獻「限定一天」組合，當中SHISEIDO 升級皇牌免疫力精華蘊含珍貴靈芝精華，新加入洛神花精華及萃取自日本長野縣的十藥精華，有效提升肌膚免疫力升，促進膠原新生。

踏入秋冬SHISEIDO的套裝貼心呵護大家肌膚，讓大家以最佳狀態迎接秋冬，部份優惠只於 SOGO Thankful Week 2022（SOGO感謝祭2022）限定發售，有興趣的女生萬勿錯過這次SHISEIDO精彩購物優惠！

【SOGO Thankful Week 2022｜崇光感謝祭2022】銅鑼灣店限定：SHISEIDO UDERMINE滋潤活膚水組合 優惠價HK$600 (價值HK$1,210) （SHISEIDO）

【SOGO Thankful Week 2022｜崇光感謝祭2022】尖沙咀店限定：ESSENTIAL ENERGY肌源補水乳霜組合 優惠價 HK$520 (價值HK$1,100) （SHISEIDO）

SOGO Thankful Week2022（SOGO感謝祭2022）陸續推出折扣優惠，是入秋轉季的購物好時機。《01女生》記者精選超過20款品牌皇牌精華套裝名單，搜羅 SOGO Thankful Week 2022（SOGO感謝祭2022）最新優惠詳情！

▼▼▼【SOGO Thankful Week 2022｜崇光感謝祭2022】SOGO感謝祭Part 1有售的各個品牌皇牌美妝套裝，大家要留意優惠期及所屬分店！立即按圖睇優惠詳情▼▼▼

+ 11

【SOGO Thankful Week 2022】崇光感謝祭2022 Part I、Part II及Part III 日期 ：

SOGO感謝祭Part 1：10月26日至11月8日

SOGO感謝祭Part 2：11月9日至11月22日

SOGO感謝祭Part 3：11月23日至12月4日

地點：銅鑼灣崇光百貨公司 / 尖沙咀崇光百貨公司

