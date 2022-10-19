一田購物優惠日2022美妝激減1折起　15+抵買化妝品及護膚品推薦

【一田購物優惠日2022／一田大減價2022】半年一度的一田購物優惠日2022將於11月23日至11月29日一連7日開鑼，在一田大減價正式開始前，一田eShop就將率先於10月14日至10月30日搶先預售一田購物優惠日的優惠商品，當中美妝組合更減價低至1折起，以下就為女生們精選了一田購物優惠日2022的抵買化妝品及護膚品。



一田購物優惠日預售優惠期間，多個美妝品牌都以優惠價低至1折起發售化妝品及護膚品優惠套裝，部分更是一田獨家。參與優惠的美妝品牌包括：CLINIQUE、Estée Lauder、SHISEIDO、SOFINA、雪肌精、雪花秀等。

當中，SHISEIDO的ULTIMUNE新升級紅妍肌活免疫再生精華組合由$2,140減至半價$1,050即可入手；出名好多的SHISEIDO防曬亦有全天候感肌抗禦防曬美肌優惠組合，由$1,550減至$760，同樣抵買。

▼▼▼【按圖看】一田購物優惠日2022︳SHISEIDO優惠▼▼▼

另外，韓國貴婦護膚品牌雪花秀亦有多款優惠套裝：皇牌First Care煥活年輕肌膚套裝以半價發售，由$2,075減至$1,020，可以低價入手人氣潤燥再生精華；想去斑的女生則可以購買速效淡斑安瓶套裝，同樣有半價優惠，由$1,790減至$880。

▼▼▼【按圖看】一田購物優惠日2022︳Sulwhasoo 雪花秀優惠▼▼▼

至於 Estée Lauder 亦低至53折發售，人氣皇牌修復精華50ml套裝由$1,837減至$965；另一人氣產品皇牌修護賦活眼霜套裝亦由$1,182減至$560，是入手好時機。

▼▼▼【按圖看】一田購物優惠日2022︳Estée Lauder優惠▼▼▼

其他減價的美妝套裝還包括CLINIQUE、SOFINA、雪肌精等品牌的化妝品及護膚品，最平減至$330起，同樣非常值得入手。

▼▼▼【按圖看】一田購物優惠日2022︳美妝優惠套裝▼▼▼

信用卡優惠方面，以一田信用卡單一訂單簽賬每滿$1,000，可獲$50即時折扣，每張訂單最多可獲$100折扣。購物優惠日率先買期間，單一訂單購物滿$1,500更可獲$50電子優惠券，每張訂單限送1張。