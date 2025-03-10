名牌戒指推薦｜$2900起入手 12時尚款：Tiffany、Cartier別具質感

名牌戒指推薦︳戒指已經成為許多女生平日必備的首飾之一，而且只要選對款式更有修飾胖手指效果！ 近年不少精品品牌都相繼推出不少款式亮眼又易搭配的戒指，天天戴也不突兀，這次《01女生》就和大家推介12款設計簡約的名牌戒指。



簡約設計戒指推介1：DIOR CD Navy 戒指 HK$3,200

DIOR CD Navy戒指的設計風格以現代卻不失經典的設計為特色，以極簡方式演繹品牌標誌性的「CD 」字母，當戴上如被圍繞著，配上優雅又浪漫的玫瑰金色，讓人愛不釋手。目前DIOR官網上，還推出銀色和金色，讓大家可根據穿搭風格入手。

簡約設計戒指推介1：DIOR CD Navy 戒指 HK$3,200（圖片來源：DIOR官網）

簡約設計戒指推介2：Chaumet BEE MY LOVE RING HK$8,320

Chaumet的Bee My Love戒指，不僅是表達愛意的最佳選擇之一，更是絕佳的日常配搭單品。戒指採用了六邊形蜂巢圖案為設計主調，與眾不同的幾何圖形為象徵拿破崙王權的蜜蜂圖案，再添加了果敢堅定的現代風格，讓佩戴者散發出一種自信的帝王女性氣質。而戒指以幼身的設計，可通過疊戴變換出不同的氛圍。

簡約設計戒指推介3：CELINE Maillon Triomphe 戒指 HK$3,950

CELINE的這款戒指以Triomphe標誌為主角，以簡約的線條形成了戒指，中間就是經典的標誌，這樣的設計很適合手指胖胖的女生，可以修飾手指線條。此外這款戒指亦都充滿小心思，在標誌正下方有一小小的 Celine，非常有質感。

名牌戒指推薦3：CELINE Maillon Triomphe 戒指 HK$ 3,950（IG@joannaho1122）

簡約設計戒指推介4：GUCCI Interlocking G 開口式幼戒指 HK$2,900

GUCCI的首飾非常適合初入門的女生們，價格非常友好，同時款式設計亦都易搭配不同服裝造型。這款G開口式幼戒指的雙環是由品牌標誌性的雙G聯繫起來，同時雙環的設計亦有修飾手指線條效果。

簡約設計戒指推介4：GUCCI Interlocking G 開口式幼戒指 HK$2,900（GUCCI 官網）

簡約設計戒指推介5：LOUIS VUITTON NANOGRAM 戒指 HK$3,100

這款NANOGRAM戒指刻有經典Monogram圖案，價格也相對相宜，對於喜歡老花款的女生們很值得入手。戒指中間並綴有單枚LOUIS VUITTON標誌飾釘，適合與其他飾物配搭或疊戴。

名牌戒指推薦5：LOUIS VUITTON NANOGRAM 戒指 HK$3,100（LOUIS VUITTON 官網）

簡約設計戒指推介6：Tiffany & Co. T Wire 線圈戒指 HK$10,600

Tiffany & Co.百搭耐看的T系列一直深受許多女生喜愛，都以品牌標誌性的T字和簡約線條作設計，共推出項鍊、戒指、耳環等首飾，不論是上型還是約會的穿搭都很好搭配，而且幼身的線圈戒指，無論是單戴或疊戴都很有氣質。

簡約設計戒指推介6：Tiffany & Co. T Wire 線圈戒指 HK$10,600（Tiffany 官網）

簡約設計戒指推介7：Cartier LOVE 玫瑰金戒指，經典款 HK$15,300

Cartier的王牌LOVE系列首飾，是許多女生們朝思暮想的，當中的戒指以簡約線條結合品牌經典標誌為設計，打造百搭耐看的珠寶。戒指分別推出了18K黃金、18K玫瑰金、白金黃金三款，不少情侶會選這系列戒指，作為情侶戒指甚至是婚戒。

簡約設計戒指推介7：Cartier LOVE 玫瑰金戒指，經典款 HK$15,300（Cartier 官網）

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