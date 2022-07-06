DIOR推絕美復古銀灰飾品！2千起入手12款DIOR戒指/頸鏈/耳環

【DIOR銀灰戒指/頸鏈/耳環/手鏈】Dior飾品一向都是不少女生的最愛，簡約又百搭。最近Dior推出的新色與近年流行的復古風非常相配，銀中帶灰的色調非常獨特而且復古味濃，還有種別樣的型格感，以下便精選了12款DIOR銀灰色戒指、頸鏈、耳環、手鏈等飾品！



DIOR銀灰飾品｜30 MONTAIGNE 耳環 $2,850

30 MONTAIGNE系列的耳環絕對是DIOR的人氣系列之一，有DIOR標誌性的「CD」標誌，並配以垂吊的灰色樹脂珠，秉承了同個系列的設計風格，銀灰色更突出了耳環的時尚感與神秘感。無論是日常穿搭還是晚上出席派對也可以戴上它，比起普通款式更獨特耐看，還不會擔心撞款！

【DIOR銀灰戒指/頸鏈/耳環/手鏈】30 MONTAIGNE 耳環 $2,850（DIOR官網）

DIOR銀灰飾品｜30 MONTAIGNE 頸鏈 $6,700

同為30 MONTAIGNE的頸鏈，同樣有「CD」標誌，標誌上更鑲有銀色反光水晶，不會顯得突兀反而與銀灰色調非常相襯，還可搭配30 Montaigne 系列其他飾品佩戴。粗款的頸鏈配上銀灰色充滿粗獷不羈的感覺，戴上它時穿上搖滾風或暗黑系的衣服會更配，非常適合有個性的女生！

【DIOR銀灰戒指/頸鏈/耳環/手鏈】30 MONTAIGNE 頸鏈 $6,700（DIOR官網）

DIOR銀灰飾品｜30 MONTAIGNE 手袋吊飾 $7,500

不只人要戴飾物，連手袋也可以戴！在DIOR手袋上也可以加設30 MONTAIGNE 手袋吊飾，它更是DIOR當季主打的手袋配飾，在不同顏色的手袋上加上吊飾後，整體氛圍馬上不一樣，充滿復古味！當然，銀灰色的手袋吊飾與黑色手袋最合襯，有DIOR手袋的女生也可以考慮為手袋「換換新造型」呢！

【DIOR銀灰戒指/頸鏈/耳環/手鏈】30 MONTAIGNE 手袋吊飾 $7,500（DIOR官網）

【DIOR銀灰戒指/頸鏈/耳環/手鏈】在不同顏色的手袋上加上吊飾後，整體氛圍馬上不一樣，充滿復古味！（DIOR官網）

DIOR銀灰飾品｜CD LEGACY 指環戒指套裝 $5,400

這款CD LEGACY 指環戒指套裝CP值極高，買一件便等同於擁有4款飾品。而且這款戒指非常特別，其中三款戒指的飾物可覆蓋至指甲上，瞬間為指甲增添特色。此外，珍珠與寶石和銀灰戒指的配搭也比想像中更完美和諧，在出席派對時戴上這組戒指絕對能成為一大亮點，玩味十足！

【DIOR銀灰戒指/頸鏈/耳環/手鏈】CD LEGACY 指環戒指套裝 $5,400（DIOR官網）

【DIOR銀灰戒指/頸鏈/耳環/手鏈】其中三款戒指的飾物可覆蓋至指甲上，瞬間為指甲增添特色。（DIOR官網）

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