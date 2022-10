熱門夢幻婚戒登場！主鑽竟可轉動？買戒指有5%現金回贈

婚戒推薦2022|每一個女生都曾幻想過屬於自己的求婚時刻,想擁有一場刻骨銘心的求婚,最重要的當然是「求婚戒指」。由 MaBelle 獨家代理的美國品牌鑽石 The Leo Diamond 最近推出了可以轉動的夢幻戒指,於 MaBelle「天然鑽」購買後還能獲得5%現金回贈,快來看看哪一款是各位女生的夢幻戒指吧!



婚戒推薦2022|每一位女生都曾幻想自己被求婚時的夢幻情景。(葉思雅 攝)

婚戒推薦2022|MaBelle 獨家代理的美國品牌鑽石 The Leo Diamond 能轉動的夢幻求婚戒指終於登場!(葉思雅 攝)

買戒指有5%現金回贈 + 主鑽可轉動

由 MaBelle 獨家代理美國品牌鑽石 The Leo Diamond 推出全新設計 The Sign of Love《懂愛》系列,高超工藝使鑲有主鑽的白金環可以隨意轉動,相當有驚喜。而托位可因個人喜好,鑲上產量稀少的黃鑽或經典白鑽,設計得非常大體,閃耀奪目!可轉動的主鑽戒指更寓意著「愛情的軌跡循環不息」,把兩人的愛情增添別具意義的浪漫。

婚戒推薦2022|The Leo Diamond 高超工藝使鑲有主鑽的白金環可以隨意轉動。(葉思雅 攝)

講到求婚,想必有上千萬種籌備方式,而很多男士可能會選擇於夜晚營造浪漫氣氛,The Leo Diamond 因此特別設計了 LEO 燈盒,讓鑽石在燈光的照耀下,更顯閃爍動人。另外,凡購買 The Leo Diamond 主鑽達 0.30 克拉或以上求婚戒指,只要於網上登記個人資料,在銷售日起計兩年內上載結婚證明文件,即可獲得 5% 現金回贈!

婚戒推薦2022|凡於 The Leo Diamond 購買鑽飾,都會獲贈LEO燈盒。(葉思雅 攝)

結婚是人生大事,除了戒指之外,結婚還需要準備各種各樣的鑽飾,包括手鍊、耳環、項鍊等等,當然值得花上大半天精挑細選,而 MaBelle「天然鑽」尖沙咀和銅鑼灣店設有「婚嫁專區」,有專業婚嫁顧問提供個人化鑽石挑選服務,擁有相當高的私隱度和舒適度,讓女生們可以試戴過千款婚嫁鑽飾。

婚戒推薦2022|MaBelle「天然鑽」特別設有「婚嫁專區」,讓客人擁有高私隱度。(葉思雅 攝)

除此之外,MaBelle 為了締造最難忘的婚嫁體驗,更為新人提供一站式婚嫁服務及禮遇。由鑽石刻字、穿耳服務,到「姊妹贈禮」以及「免費借用龍鳳手鐲」都由 MaBelle 一手包辦。

8大婚嫁禮遇︰

1. 求婚萬歲.幸福回禮(The Leo Diamond 5% 現金回贈)

2. 姊妹贈禮

3. 免費借用足金龍鳳手鐲

4. 全港獨家「閃爍心語」鑽石刻字服務

5. 「天然鑽」專屬婚嫁體驗及婚嫁顧問服務

6. 「即享賞」折扣及鑽石級會員購物優惠

7. 專業穿耳體驗

8. 下載 fanShare 會員計劃專屬獎賞



優惠受條款及細則約束,詳情請向 Mabelle 店員查詢。

了解更多 The Leo Diamond 婚嫁優惠︰https://bit.ly/2022-LEOwedding

MaBelle「天然鑽」(需提前預約)

地址:銅鑼灣霎東街15-21號(OLIV Causeway Bay)

電話:3925 0470



地址:尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座802室

電話:2453 0123