熱門夢幻婚戒登場！主鑽竟可轉動？買戒指有5%現金回贈

婚戒推薦2022｜每一個女生都曾幻想過屬於自己的求婚時刻，想擁有一場刻骨銘心的求婚，最重要的當然是「求婚戒指」。由 MaBelle 獨家代理的美國品牌鑽石 The Leo Diamond 最近推出了可以轉動的夢幻戒指，於 MaBelle「天然鑽」購買後還能獲得5%現金回贈，快來看看哪一款是各位女生的夢幻戒指吧！



婚戒推薦2022｜每一位女生都曾幻想自己被求婚時的夢幻情景。（葉思雅 攝）

婚戒推薦2022｜MaBelle 獨家代理的美國品牌鑽石 The Leo Diamond 能轉動的夢幻求婚戒指終於登場！（葉思雅 攝）

買戒指有5%現金回贈 + 主鑽可轉動

由 MaBelle 獨家代理美國品牌鑽石 The Leo Diamond 推出全新設計 The Sign of Love《懂愛》系列，高超工藝使鑲有主鑽的白金環可以隨意轉動，相當有驚喜。而托位可因個人喜好，鑲上產量稀少的黃鑽或經典白鑽，設計得非常大體，閃耀奪目！可轉動的主鑽戒指更寓意著「愛情的軌跡循環不息」，把兩人的愛情增添別具意義的浪漫。

婚戒推薦2022｜The Leo Diamond 高超工藝使鑲有主鑽的白金環可以隨意轉動。（葉思雅 攝）

講到求婚，想必有上千萬種籌備方式，而很多男士可能會選擇於夜晚營造浪漫氣氛，The Leo Diamond 因此特別設計了 LEO 燈盒，讓鑽石在燈光的照耀下，更顯閃爍動人。另外，凡購買 The Leo Diamond 主鑽達 0.30 克拉或以上求婚戒指，只要於網上登記個人資料，在銷售日起計兩年內上載結婚證明文件，即可獲得 5% 現金回贈！

婚戒推薦2022｜凡於 The Leo Diamond 購買鑽飾，都會獲贈LEO燈盒。（葉思雅 攝）

結婚是人生大事，除了戒指之外，結婚還需要準備各種各樣的鑽飾，包括手鍊、耳環、項鍊等等，當然值得花上大半天精挑細選，而 MaBelle「天然鑽」尖沙咀和銅鑼灣店設有「婚嫁專區」，有專業婚嫁顧問提供個人化鑽石挑選服務，擁有相當高的私隱度和舒適度，讓女生們可以試戴過千款婚嫁鑽飾。

婚戒推薦2022｜MaBelle「天然鑽」特別設有「婚嫁專區」，讓客人擁有高私隱度。（葉思雅 攝）

除此之外，MaBelle 為了締造最難忘的婚嫁體驗，更為新人提供一站式婚嫁服務及禮遇。由鑽石刻字、穿耳服務，到「姊妹贈禮」以及「免費借用龍鳳手鐲」都由 MaBelle 一手包辦。

8大婚嫁禮遇︰

1. 求婚萬歲．幸福回禮（The Leo Diamond 5% 現金回贈）

2. 姊妹贈禮

3. 免費借用足金龍鳳手鐲

4. 全港獨家「閃爍心語」鑽石刻字服務

5. 「天然鑽」專屬婚嫁體驗及婚嫁顧問服務

6. 「即享賞」折扣及鑽石級會員購物優惠

7. 專業穿耳體驗

8. 下載 fanShare 會員計劃專屬獎賞



優惠受條款及細則約束，詳情請向 Mabelle 店員查詢。

了解更多 The Leo Diamond 婚嫁優惠︰https://bit.ly/2022-LEOwedding

MaBelle「天然鑽」（需提前預約）

地址：銅鑼灣霎東街15-21號（OLIV Causeway Bay）

電話：3925 0470



地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場A座802室

電話：2453 0123

