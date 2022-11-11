10款簡約設計名牌戒指推薦！CELINE、LV有質感 日常穿搭必備單品

名牌戒指推薦︳戒指已經成為許多女生平日必備的首飾之一，而且只要選對款式更有修飾胖手指效果！ 近年不少精品品牌都相繼推出不少款式亮眼又易搭配的戒指，天天戴也不突兀，這次《01女生》就和大家推介10 款設計簡約的名牌戒指。



簡約設計戒指推介1：CELINE Maillon Triomphe 戒指 HK$ 3,950

名牌戒指推薦1：CELINE Maillon Triomphe 戒指 HK$ 3,950（IG@joannaho1122）

CELINE的這款戒指以Triomphe標誌為主角，以簡約的線條形成了戒指，中間就是經典的標誌，這樣的設計很適合手指胖胖的女生，可以修飾手指線條。此外這款戒指亦都充滿小心思，在標誌正下方有一小小的 Celine，非常有質感。

簡約設計戒指推介2：GUCCI Interlocking G 開口式幼戒指 HK$ 2,200

名牌戒指推薦2：GUCCI Interlocking G開口式幼戒指 HK$ 2,200（GUCCI 官網）

GUCCI的首飾非常適合初入門的女生們，價格非常友好，同時款式設計亦都易搭配不同服裝造型。這款G開口式幼戒指的雙環是由品牌標誌性的雙G聯繫起來，同時雙環的設計亦有修飾手指線條效果。

簡約設計戒指推介3：LOUIS VUITTON NANOGRAM 戒指 HK$ 3,100

名牌戒指推薦3：LOUIS VUITTON NANOGRAM 戒指 HK$ 3,100（LOUIS VUITTON 官網）

這款NANOGRAM戒指刻有經典Monogram圖案，價格也相對相宜，對於喜歡老花款的女生們很值得入手。戒指中間並綴有單枚LOUIS VUITTON標誌飾釘，適合與其他飾物配搭或疊戴。

簡約設計戒指推介4：Tiffany & Co. T Wire 線圈戒指 HK$9,050

名牌戒指推薦4：Tiffany T Wire 線圈戒指 HK$9,050（Tiffany 官網）

Tiffany & Co.百搭耐看的T系列一直深受許多女生喜愛，都以品牌標誌性的T字和簡約線條作設計，共推出項鍊、戒指、耳環等首飾，不論是上型還是約會的穿搭都很好搭配，而且幼身的線圈戒指，無論是單戴或疊戴都很有氣質。

簡約設計戒指推介5：Cartier LOVE 結婚戒指 HK$9,200

名牌戒指推薦5：Cartier LOVE 結婚戒指 HK$9,200（Cartier 官網）

Cartier的王牌LOVE系列首飾，是許多女生們朝思暮想的，當中的戒指以簡約線條結合品牌經典標誌為設計，打造百搭耐看的珠寶。戒指分別推出了18K黃金、18K玫瑰金、白金黃金三款，不少情侶會選這系列戒指，作為情侶戒指甚至是婚戒。

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