LV手袋一擦即脫色！事主竟得專門店這回應 前SA分享正確清理方法

購入一個夢寐以求的名牌手袋是許多女生的願望，近日就有女網民在Facebook群組「爆料公社公開版」發帖文，分享在兩年多年入手了一個台幣8萬8千多元台幣（約港幣$22,000）LV 老花款手袋，在使用沾濕毛巾輕輕擦拭後，手袋上的Logo竟脫色，令她非常詫異，送回LV 專門店收到的回覆，也讓她非常不滿。



女網民用沾濕毛巾輕輕擦拭手袋，LV 標誌竟大範圍消失，變成啡色手袋！（Facebook@「爆料公社公開版」群組）

台灣有一位女網民在兩年多年前，在LV 專門店購入了一款價值台幣$88,000元（約港幣$22,000）的LV 老花款手袋。近日她發現手袋出現稍微甩皮，就使用了水喉水沾濕的毛巾輕輕擦拭，結果手袋上的LV 標誌大範圍消失，LV 老花款手袋變成啡色手袋！

女網民送至LV 專門店處理，竟得「無法維修」或送至更遠的國家維修，維修費用自行承擔。（Facebook@「爆料公社公開版」群組）

女網民將手袋送至LV 專門店處理，過了將近一個月後，她才獲通知手袋已送至香港公司維修，但香港同事表示「無法維修」，LV職員又表示：「如果你不滿意結果，我們可以幫你把手袋送去更遠的國家維修，但需要你自行承擔維修費用」，令她非常生氣。女網民分享到維修手袋的費用高達八萬元，她表示：「乾脆買一個新的還更划算」。

Youtube 頻道《阿乖在美國》的阿乖是LV 的前SA，她過去曾分享手袋的保養。（Youtube 頻道《阿乖在美國》截圖）

除了LV 手袋出現過脫色問題，其實有不少知名品牌都有過類似情況，但其實這些問題都是可以預防的，Youtube 頻道《阿乖在美國》的阿乖是LV 的前SA，她過去曾分享手袋的保養。

阿乖分享到可以用少量肥皂水沾濕毛巾清理手袋，但不要使用清潔劑和含酒精的產品，這都是使手袋脫色元兇。（Youtube 頻道《阿乖在美國》截圖）

YouTuber 阿乖在影片中提到手袋的牛皮如果有接觸到洗手液、護手霜、香水，很容易會導致類似污潰的痕跡產生。而污潰出現時相信不少人都會想擦拭，阿乖分享到可以用少量肥皂水沾濕毛巾清理手袋，但不要使用清潔劑和含酒精的產品，這都是使手袋脫色元兇。

要注意不用讓水沾到植物鞣革上，它吸收到由一小點變成一塊痕跡。（Youtube 頻道《阿乖在美國》截圖）

另外一定要注意不用讓水沾到植物鞣革上，它吸收到由一小點變成一塊痕跡，假如真的沾到水，不要擦拭清理，只能用乾毛巾輕按把水吸掉﹐避免水跡擴大。