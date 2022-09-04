15款精品手袋推薦　LV硬殼老花包再變身　Celine、Fendi經典必敗

手袋是當今許多品牌的搖錢樹，一線精品們無不使出渾身解數，想用吸睛的手袋征戰女人的衣帽間。



到了 2022 下半年，儂編搶先整理下半年度 15 款重點手袋推薦，想在下半年購入時髦手袋的女孩，這張讓妳荷包失血的購物清單請妳存起來！

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Louis Vuitton

在 Louis Vuitton 今年秋冬的秀場上，創意總監 Nicolas Ghesquière 將他接手品牌時所設計的硬殼包「Petite Malle」以全新的方式演繹，他將保留了其袋款硬挺的外型，並加入柔軟的皮革襯，讓手袋側面呈現的 V 形，巧妙的將「Vuitton」字首藏於其中，該袋款延續品牌硬箱工藝，同時展現其創意，這個名為「Petite Malle V」的手袋無疑是 2022 下半年最受關注的單品。

Gucci

日前 Gucci 於洛杉磯舉辦的《Love Parade》大秀上，一款以 70 年代包型為題的肩背包抓住大家的目光！這款名為「Attache」手袋，其名稱源自法文的鉤子，在設計上可依循使用，將手袋上的 G 字鉤環做不同的扣法，搭配上背帶的運用，「Attache」這款手袋讓妳手拎、肩背、斜跨都 OK！不具性別的設計，更成了一款男女通殺的袋款。

Dior

一張秀上的法國拿破崙三世的椅子，獨特的藤編技法，成了 Dior 標誌性藤格紋的起源，該設計元素發展至今，除了運用在經典的 Lady Dior 手袋及各種不同的皮件上外，在近年亦不時出現在服裝上，在 2022 下半年 Dior 出了一款名為「Essential」的手提包，運用黑色小牛皮為主要面料，搭配上放大成為幾何圖形的藤格紋，不僅延續了品牌的優雅，細緻簡約的紋理更多了幾分都會感。

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Bottega Veneta

以皮革編織工藝，編出一片時尚版圖的 Bottega Veneta。品牌在近年來成功回春，再次抓住新世代的目光，在新任創意總監 Matthieu Blazy 接手後，比起緊追潮流，雋永以及帶有工藝的設計，才是他想為品牌立下的根基，例如這款名為「Patti」的肩背包，保留了腋下包典雅的氣息，搭配上百搭的小方包廓形，在編織上則採用鋪棉羊皮編條做編織，讓這款包具有澎潤細緻的手感，集結皮革技藝以及百搭的特性，「Patti」無疑是妳下半年必須關注的手袋。

Celine

Celine 近年來成功的行銷模式，讓品牌不僅成為年輕人的最愛，還是 LVMH 集團旗下的「印鈔機」！在明星設計師 Hedi Slimane 的帶領下，搭配上品牌大使 BLACKPINK Lisa 的推波助瀾，從手袋、服飾甚至到棒球帽，每一個品項都賣翻天！在今年下半年標誌性的「Triomphe」老花依然是重點，但在包型上不妨把目光放在這款名為「Triomphe Box」硬殼包，其細緻的製作工藝，讓它不僅可以是日常穿搭的亮點，還可以是最好的收藏品。

Loewe

如果是第一次買精品手袋的人，儂編私心推薦 Loewe 這款「Amazona」手提包，相比於網路上許多人推薦的款式，「Amazona」不過於複雜的外型，可以融入妳日常所有的服裝。款式上 Logo 提花的面料，不僅讓袋身更輕盈，還能具有品牌的辨識度，在顏色上低飽和度的酪梨綠，亦增添其手袋可愛的氣息。

Balenciaga

在今年秋冬大秀上，Balenciaga 用一場暴風雪，創造了末日感十足的伸展台，在大雪中模特兒肩上這款命名為「Crush」的手袋讓人難以忽視，運用特殊的鞣製方式，讓這款延續沙漏包外型的手袋，以仿舊的方式呈現，極為柔軟的面料，更使得這只大手袋擁有隨性的氣息。

Fendi

又誰能想到讓一款手袋兼具飾品的搭配性？Fendi 今年推出這款「O' Lock Swing」手袋，以品牌第四代傳人同時也是珠寶設計師的 Delfina Delettrez Fendi 所打造的「O' Lock」系列首飾為包款鍊袋，並配上可愛的彎形包身，讓這款手袋不僅能成為可愛的腋下包，當手拿包時，垂墜的鍊帶還能成為最時髦的首飾。

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Saint Laurent

性感、酷及率性，是屬於 Saint Laurent 的關鍵字，這樣的設計風格，同樣體現在品牌的包袋上。這款在秋季即將問世的「Le 57」，細緻的小羊皮在衍縫的工法下，呈現出細緻柔軟的觸感，搭配上奶油白的設計以及「YSL」字樣金釦，讓這款手袋可鹽可甜，不只優雅的風格可以駕馭，酷女孩也會喜歡。

Prada

Prada 的尼龍腋下包不用多說，已經是時髦女孩衣帽間的必備單品，但在下半年這款手提包同樣不容忽視！在廓形上俐落的線條，搭配上宛如雕塑品的立體外型，讓這隻手提包光「形狀」就足以抓住眾人目光，配色上運用酪梨綠搭配上暈染的設計，使得整體增添了一絲絲的未來感。

Chloé

問世於 2006 年的「Edith」袋款，是 Chloé 旗下最具代表性的單品，在近年該袋款重新回歸伸展台，再次成功奪下 IT Bag 的寶座，在本季設計師將其外型簡約化，並在提把點綴上皮革編織，搭配上可拆卸的肩背帶，讓這款經典手袋變得都會又時髦。

Salvatore Ferragamo

半月型的袋款，無疑是 2022 年必須用螢光筆畫重點的必買單品！Salvatore Ferragamo 一改過去沈穩的設計，在下半年推出了一款名為「Aura」的半月包，在袋身上拼接了代表品牌的標誌性符號，另外在背帶上以同色系的粗鏈帶做為視覺主軸，再搭配上可斜跨皮革背帶，讓這款手袋不只具有穿搭的視覺效果，同時也兼具實用性。

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Miu Miu

當時尚圈各個品牌都在比酷、比潮比性感的時候，Miu Miu 依然保持品牌風格，為甜美女孩打造了一座可愛的衣帽間。這款「Matelassé」鏈帶包，運用納帕軟皮革創造出極具品牌特色的抓皺紋理，在鏈帶上點綴的水晶裝飾，讓女孩能以甜美華麗的氣息抓住眾人目光。

Burberry

近年來街頭感十足的 Burberry，在下半年為品牌旗下的「Lola」系列包袋換上奢華的外衣，這款黑色的鏈帶包，延續該系列的格紋衍縫設計，在 TB Logo 字樣上則鑲嵌上水晶裝飾，閃耀的細節點綴，讓這款手袋瞬間光彩奪目。

Alexander McQueen

時尚圈的叛逆代表 Alexander McQueen，在近年出席捲女星衣帽間的「The Curve」手袋，在今年下半年換了一件柔軟的外衣！在袋身上保持該手袋硬挺的模樣，在袋的束口處則改以柔軟的水桶包形式呈現，設計師透過「軟」與「硬」之間的差異性，創造出一款極為吸睛的手袋。

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