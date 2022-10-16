名牌手袋又漲價！前SA親揭3大LV袋款入手不吃虧助新手避雷兼省錢

名牌加價｜全球女士都為名牌手袋瘋狂，不惜「捱麵包」都為求一袋。近年疫情緣故全球經濟受到影響，不少打工仔面臨失業的問題，而各大奢侈品牌亦因製造成本、原材料及運輸成本上升，以及通脹壓力等多方面的影響，先後爭相加價。不少品牌的升幅度相當驚人，卻無阻一眾女士的購買慾。內地有一名曾於Louis Vuitton及Tiffany & Co.工作過的員工於個人YouTube頻道分享對名牌漲價的看法及LV漲價後不推薦大家入手的袋款，助一眾女士避雷兼省錢！



Youtube上有一個頻道名阿乖在美國的女生自爆曾拒絕Hermès offer，又曾於Louis Vuitton及Tiffany & Co.工作過的員工。（Youtube@《阿乖在美國》截圖）

今年初Louis Vuitton宣佈全球加價，全線所有產品平均加幅6至7%，部份時尚服裝及皮具精品加幅至20%，漲價驚人。YouTube上有一個頻道名「阿乖在美國」的女生自爆曾拒絕Hermès offer，又曾於Louis Vuitton及Tiffany & Co.工作過的員工，作為前SA的她對奢侈品亦有一定的認識。她表示LV自加價後不少觀眾都向她大吐苦水，不知該入手那款手袋才是最合適，因此她整理了幾款經典熱賣手袋款式，以此助大家免走冤枉路！

名牌加價｜LOUIS VUITTON調整價格基本邏輯

或許對於不少剛「入坑」的新手可能對奢侈品牌漲價不了解，前SA解釋了奢侈品牌漲價是根據地區來看的，即是看看當地人的消費意願及一些熱賣款而定的。至於 LOUIS VUITTON的漲價最終希望保持所有國家的價格，愈接近愈好。現時基本上所有國家都是持平的，可能有些地方需要加稅，有些地方需要退稅，但最終消費者到手的價位亦不會差太多。

名牌加價｜LOUIS VUITTON調整價格基本邏輯（Youtube@《阿乖在美國》截圖）

名牌加價｜前SA繼漲價不推薦入手3大袋款

1. LOUIS VUITTON MINI POCHETTE ACCESSOIRES MONOGRAM

她表示這款手袋只是一個裝硬幣的零錢包，跟LV五合一那個錢包都一模一樣的，因此比較剛推出時的價位跟一般零錢包是一樣的。不過隨着愈來愈多人買來當作一般手袋使用，更額外配上一條皮質肩帶或鏈條。不過這個手袋本身是幫助規整手袋位置，因此她認為不值得入手。

名牌加價｜LOUIS VUITTON MINI POCHETTE ACCESSOIRES MONOGRAM（Youtube@《阿乖在美國》截圖）

名牌加價｜跟LV五合一那個錢包都一模一樣的。（YouTube@《阿乖在美國》截圖）

2. LOUIS VUITTON POCHETTE ACCESSOIRES

近年小廢包當道，精緻小巧的腋下包亦深得眾大女生喜歡，而前SA表示這款手袋亦是沾了腋下包的風氣，價錢就愈升愈高。根據2018年剛推出時，LV美國官網當時價格是$790美元（約$6,200港元），現時已漲價到$1,290美元（約$10,127港元）了，前SA對如此驚人的漲價感到無語兼離譜，狠批這款手袋既無設計感又無性價比，倒不如考慮其他品牌的手袋更為實用。

名牌加價｜2. LOUIS VUITTON POCHETTE ACCESSOIRES（Youtube@《阿乖在美國》截圖）

3. LOUIS VUITTON DAUPHINE 系列

前SA表示DAUPHINE整個系列的貨量都非常大，尤其在美國，且所有尺寸都可供選擇。 LOUIS VUITTON的規律就是這樣，若果袋款到處都是，那就變得不稀罕了，因此她不太推薦大家入手。

名牌加價｜ 3. LOUIS VUITTON DAUPHINE 系列（Youtube@《阿乖在美國》截圖）

名牌加價｜無漲價3大手袋款式

她亦分享3款沒有漲價的手袋供大家參考，其實每次的漲價總會有些袋款是不漲價的，甚至是往下調價。前SA表示這個情況在奢侈品牌行業是非常常見的。可能對此大家都會感到疑惑為何有些款式會沒有漲價，如同剛才提及LOUIS VUITTON的漲價最終要保持所有國家的價格，因此價格高的國家一般是不變的，價格便宜的國家都會調高價位來縮小整體的價格。

最後，若果是剛「入坑」的新手對手袋沒有過多認識，或者不願花太多時間去研究，但又想入手一個奢侈品牌的手袋。既能滿足到日常所需，又能相對兼顧保值性，那就直接選擇一些經典款。由於經典款的手袋向來都維持穩步的漲價，而且流通性亦不錯。