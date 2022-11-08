LV 經典老花款手袋熱潮重燃！精選10款入門級　ROSÉ、鄭浩妍同款

相信不少女生曾經覺得「老花款」手袋很老套，但 Louis Vuitton 的創意總監 Nicolas Ghesquière 為了扭轉大眾對經典 Monogram 的印象，花了不心思，將 LV 標誌變得更有個性和與眾不同。令不少 Louis Vuitton 的粉絲再度為 Monogram 著迷，而如果你是初次想入手一個，不妨可以參考以下十款萬元入門級經典款手袋！



LV 經典款手袋入門推薦1：ALMA BB HK$ 14,100

LV 經典款手袋入門推薦1：ALMA BB HK$ 14,100（截自 Louis Vuitton官網（左圖）︳IG@roses_are_rosie（右圖））

Alma手袋是Louis Vuitton 經典手袋之一，是以1934年推出的Squire Bag作藍本，經過多次重新演釋後，於1992年定名為Alma。手袋設計以貝殼型，採用經典Monogram帆布製成，手袋配以配以可拆式肩帶，無論是作斜背或手拿，都非常優雅。ROSÉ 也曾經使用過同款手袋！

LV 經典款手袋入門推薦2：NANO SPEEDY HK$14,100

LV 經典款手袋入門推薦2：NANO SPEEDY HK$14,100 （截自 Louis Vuitton官網）

以Louis Vuitton 經典的Speedy手袋，採用Monogram帆布重新演繹，及迷你尺寸呈現，深受不少時尚愛好者和女生們青睞。手袋備有兩個手柄，以及可拆式和可調節長度的肩帶，可作多種肩背和手拿方式，絕對是時尚穿搭必備單品！

LV 經典款手袋入門推薦3：CITÉ HK$ 19,000

LV 經典款手袋入門推薦3：CITÉ HK$ 19,000（截自 Louis Vuitton官網（左圖）︳IG@hoooooyeony）

CITÉ 手袋的創作靈感源於 Louis Vuitton 一直熱賣的長方形 Cité 手袋，再配以經典 Monogram 帆布作設計，而手袋的兩個頂端長手柄，長度合適肩背。CITÉ 手袋飾以皮革側面飾條、正面拉鏈口袋及特大的拉鏈拉片，增添活潑魅力。而且更經由 Louis Vuitton 全球代言人鄭浩妍於 Instagram 上演繹，甫推出就引起搶購熱潮！

LV 經典款手袋入門推薦4：MINI BOÎTE CHAPEAU HK$ 19,000

LV 經典款手袋入門推薦4：MINI BOÎTE CHAPEAU HK$ 19,000（截自 Louis Vuitton官網）

圓形加上是迷你尺寸的 MINI BOÎTE CHAPEAU，在香港一推出就隨即備受香港女生喜愛，手袋選用放大版的 Monogram 帆布設計，再配以皮革行李吊牌及金色的LV標誌作點綴，將品牌的經典設計完美演繹於一身！內裡備有兩個大型風琴式隔層，所以即使是圓形設計依然可以將物件放整齊，另外 MINI BOÎTE CHAPEAU 同樣有多種使用方法，可用作腰包、手拿以及肩帶斜背，又是一件時尚穿搭必備的單品！

LV 經典款手袋入門推薦5：DAUPHINE CHAIN WALLET HK$19,000

LV 經典款手袋入門推薦5：DAUPHINE CHAIN WALLET HK$19,000 （截自 Louis Vuitton官網）

迷你小廢包控不能錯過的一款！Dauphine 鏈帶錢包是平價版 Dauphine 手袋，很適合作為LV 入門款。Dauphine 鏈帶錢包結合了 Monogram 和 Monogram Revers 兩款經典帆布，以及將復古造型、小牛皮飾邊和 LV Circle 開合扣等經典 Dauphine 系列設計重現，而且金色鏈帶是以可拆式設計，令錢包攜帶方式更多變。

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