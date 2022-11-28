港女穿搭惹爭議！皮鞋配長襪被批「中女扮後生」！網民意見一面倒

【討論區｜樂福鞋白襪】近年愈來愈多人注意時尚穿搭，繼瑜伽褲爭議不斷後，不少人更會比較外國、內地及本港女生的衣著文化，部分更稱港女衣著較為隨便。上周又引來另一爭議，有網民於討論區發文下戰書，批評不少女生都愛以長襪搭皮鞋，認為是在「扮學生妹」，更謂年輕腿長的少女尚可接受，但看到中年女生穿著「真的好想嘔」。



【討論區｜樂福鞋白襪】繼瑜伽褲爭議不斷後，有網民於討論區發文批評，不少女生都愛以長襪搭皮鞋，認為是在「扮學生妹」。(IG@misselvani)

其實不論歐美或日系打扮，都常見以長襪配搭樂福鞋。不過，有網民近日於「連登討論區」，以《做咩而家周街都皮鞋長襪扮學生妹》為題發文，指看到不少女生都穿長襪及波鞋，雖然看來年輕，但若外表年齡較成熟的話，則會顯得格格不入，令人難以接受。題目引來兩極反應，大部分網民紛反駁「幾靚」、「好吸引」，認為最重要是腿形好看便可，更有人謂「港男又有野（嘢）唔滿意了」，替女生們再被指點而感不值。

對於討論話題，不少網民持反對甚於支持，而發文者及後亦解釋，問題在於太多人跟風，整條街都有中年女人跟身形肥胖的女生爭相穿著，一式一樣的時尚令人疑惑。少數網民理解發文者的觀點，批評「影響市容」，有人亦舉例指，自己公司有位30多歲的已婚媽媽，也是這樣穿，並評對方衣著「好嘔」。

【討論區｜樂福鞋白襪】大部分網民反駁樂福鞋搭長襪「幾靚」、「好吸引」。(IG@jessica.syj)

【討論區｜樂福鞋白襪】最重要是以個人的快樂出發，由自己決定合適的風格服飾。(IG@jessica.syj)

身邊不少同事看到這則帖文後，都對此感不解，問為何不能配搭長襪？早於多個世紀的歐美國家，已有這種穿法，並成廣泛的穿搭公式，故若就穿搭的話，其實不構成任何問題。發文者同時提到年齡及身形的穿搭限制，雖然受到旁人指點，或會感到不樂，但各人看法意見不一，因此最重要是以個人的快樂出發，由自己決定合適的風格服飾，告訴別人「這就是我」，這樣整個造型氛圍才會加倍，讓人一眼就記住自己的形象和個性。

隨著文青和學院風格興起，不少人都愛追隨潮流，跟著穿同款的樂福鞋及白色長襪，認為這樣就能跟得上時尚節奏，塑造出「年輕」的形象。這樣容易造成衣不稱身的問題，就像個性型格的女生，硬要穿出少女感般，不論觀感如何，相信自己定會感不慣，同時要以「接受新嘗試」為由安慰自己。故與「衫揀人」，不如「人揀衫」，撫心自問喜歡怎樣的風格，再為自己襯搭出滿意的造型，以締造出更時尚活力的自己。

資料來源：連登討論區