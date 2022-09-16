厚底樂福鞋Loafer推薦｜10款奢侈品牌必藏樂福鞋　 最平$2500入手

【樂福鞋推薦2022｜Loafer推介】不同的奢侈品牌都推出不同款式的黑色厚底樂福鞋 Loafer，穿著舒適且十分百搭，配上各大品牌的標誌性Logo，雖然價錢略貴，但相信絕對不會後悔入手。以下有6款奢侈品牌的厚底樂福鞋Loafer推薦，不知道哪一款最合你心意呢？



踏入秋冬，不少人都悄悄地把涼鞋收入鞋櫃，準備換上秋冬百搭的厚底樂福鞋，無論是日常休閒裝、上班造型，還是晚上約會，只要一對厚底樂福鞋就可以行走天下！不同品牌都趁著這個厚底樂福鞋的熱潮，推出不同的款式，當中有許多設計時髦，而且也是不怕過時的款式。

樂福鞋推薦2022｜TOD’S Loafers in Leather - Black （TOD'S官網）

樂福鞋推薦2022｜1. TOD’S Loafers in Leather - Black （HK$6,100）

一提及樂福鞋Loafer，也不得不提起意大利品牌TOD’S ，堅持100％意大利本地製作，它除了手袋系列是成為戴安娜王妃、凱特王妃熱捧款式之外，品牌的Gommino豆豆鞋至今仍然是不少名人、KOL會收藏在鞋櫃的鞋款。此外，TOD’S的厚底樂福鞋，配搭刻上品牌名稱的金屬環扣，也是很多人私藏的鞋款。

樂福鞋推薦2022｜ Chanel Loafers (Shiny Calfskin & Metal Black) 。 (Chanel官網)

樂福鞋推薦2022｜2. Chanel Loafers (Shiny Calfskin & Metal Black) （HKD 11,600）

不少人都稱讚 Chanel 的鞋履耐看之餘，也十分舒適，穿一整天也不會累。在今個秋冬品牌也把握厚底樂福鞋的熱潮，推出一系列Loafers，其中這款高跟的樂福鞋，配搭雙C的標誌性金屬Logo，展現出品牌高貴優雅的風格，永不過時的設計絕不會令人後悔入手。

樂福鞋推薦2022｜Prada Brushed leather Monolith loafers (Prada官網)

樂福鞋推薦2022｜3. Prada Brushed leather Monolith loafers（HKD 10,200）

Prada 的樂福鞋向來都得到不少時尚達人熱捧，不論男女都會被 Prada 牛津鞋的魅力所吸引，而且品牌也推出過不同系列的樂福鞋，當中包括較為修長的 Unlined Brushed Leather Loafers，而當中最矚目的一款，是這款 Brushed leather Monolith loafers，它用上沉穩的黑色，配搭品牌 Prada 三角 Logo，設計將 Prada 經典復古揉合了現時流行的鋸齒厚底元素。

樂福鞋推薦2022｜4. Gucci Leather lug sole Horsebit loafer（HK$ 9,500）

Gucci 的樂福鞋都是人人熱捧的鞋履，其馬銜扣皮革的設計也引來不同的小眾品牌紛紛模仿，而Gucci的厚底樂福鞋帥氣幹練的風格，能夠搭配出Y2K的時髦穿搭，也可以與甜美的造型配搭。它用上鋸齒厚底，鞋面仍然有象徵品牌的馬銜扣，而最獨特是鞋跟上面印上70年代的品牌經典設計「金色小蜜蜂」，為樂福鞋增添俏皮感。

樂福鞋推薦2022｜Sandro - Soled Leather Loafers。（Sandro官網）

樂福鞋推薦2022｜5. Sandro - Soled Leather Loafers（HK$4,090）

來自法國的品牌 Sandro，展現出法國獨有的慵懶魅力牛津鞋，其樂福鞋配搭上品牌極具特色的流蘇飾帶，鞋頭前的金屬亮片，為沉悶的樂福鞋帶來生氣，同時也不失品牌的低調優雅風格，別具心裁，而且相信比起以上幾個款式會較少機會跟人撞款！

▼▼▼【按圖看】樂福鞋推薦2022｜另外5款樂福鞋推薦 ▼▼▼