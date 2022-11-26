因有歸屬感？負債40萬創紫色世界　傢俬、廁紙皆紫色：它選擇了我

【紫色】當年電視上一句「我個世界係粉紅色」，掀起全城熱議，而遠在英國，原來也有個「紫色世界」。住在倫敦的27歲媽媽Vanessa Allen，於一次乘車後，開始對紫色著迷，甚至斥重金粉飾家居，打造成紫色安樂窩，連日常用品也是非紫不可，認真誇張。



【紫色】27歲媽媽Vanessa Allen，於一次乘車後，開始對紫色著迷。(IG@thepurplegirloflondon)

【紫色】「我相信紫色選擇了我。」(IG@thepurplegirloflondon)

成為紫色狂迷的原因，源於2015年。當時Vanessa剛挑染了一撮紫色頭髮，在乘坐巴士時，看到座位全是紫色，有位女生更揹著紫色手袋，自此受到啟發，對紫色愛得不能自拔。

我不知為何那時的手袋會吸引到我，或那天的巴士座位是紫色，但我相信紫色選擇了我。 Vanessa Allen

【紫色】她替女兒取名Violette。(IG@thepurplegirloflondon)

住在紫色世界、替女兒取名Violette

除了全身使用紫色造型，她還將全屋置入紫色家品，包括傢俬、水壺、廁紙和嬰兒床等，甚至連去年誕下的孩子，也取名為Violette，亦為其作紫色打扮，「我住在一個紫色世界，享受每一分鐘。」若發現有地方不夠紫色，她便會買入紫色物品，以增添色感，亦會買紫色食物，「當我買食物時，我都選擇紫色包裝，好讓能以紫色的療癒美學填補食物櫃。」

她的狂熱亦延伸至工作，試過被要求工作褲子換成黑色，因此之後選擇工作，也會挑有紫色制服或不限制服飾的公司。

【紫色】她因不停購買紫色物品粉飾家居，而負債40萬港元。(IG@thepurplegirloflondon)

因紫色負債40萬

不過快樂有價，她同時因此負債。因在財務公司上班，周薪不多於300英鎊(約2,836港元)，且她申請了5張信用卡，不停購入紫色物品，最終入不敷支，在不經意間欠下42,000英鎊(約40萬港元)債務。她於訪問中表示，自己過度沉溺於紫色世界，變成瘋子一樣，「我預支了約7年薪金於顏色上，現時仍在償還當中。」

【紫色】她認為熱愛紫色因有歸屬感。(IG@thepurplegirloflondon)

熱愛紫色因有歸屬感

雖然意識到瘋狂，但無悔喜歡紫色。她指不少好友都不解自己想法，但紫色給予她的，是身分的辨識和歸屬感，「我喜歡讓人記得我用多少紫色物品。」現時她會更注意自己的花費，不再有太多衝動式消費，更會在社交網站，分享自己的喜好，並得到「Vanessa Purple」的稱號，「在上班途中，我聽到有媽媽停下並指向我，跟其小孩說我是紫色女孩。整個城市都認識我，我發誓要成為紫色。」

紫色令我有歸屬感，就似一個地方你稱呼它為「家」。 Vanessa Allen

【紫色】她指出前未婚夫也愛她的紫色打扮。(IG@thepurplegirloflondon)

得家人、未婚夫支持

不少Vanessa身邊的親友，一直都支持她的興趣，讓她更能建立自信。Vanessa提到，家人都喜歡自己的紫色造型，指每當出門看到紫色都會想起她。她認為，母親一直都知自己是個奇怪的孩子，因此不論自己做了任何事，她也不會稱奇，「我曾歷不少成長階段，曾作哥德式、女性和古怪打扮。因此當我沉迷紫色時，她也認為這是我的其中一個階段。」

她亦感激前未婚夫的支持，兩人拍拖6年，達談婚論嫁階段，並擁有大家的孩子。但兩人最終和平分手，她指出前未婚夫也愛她的紫色打扮，於原來計劃的婚禮中，也有會佈置成紫色。雖然兩人最終未能修成正果，但回想過去曾有位陪伴自己瘋狂的人，想必也是甜蜜。

資料來源：mirror.co.uk