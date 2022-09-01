女性穿貼身瑜伽衫再惹熱議　穿貼身衣物等於水性楊花、過份前衛？

瑜伽衫︳近年社會主張男女平等，一些固有思想已經不合時宜。不少國際知名藝人帶頭參與「乳頭解放」運動，認為只有男性可以裸著上身走在街上，女性做同樣的事情卻被認為「傷風化」，是歧視女性。在香港，女性在公眾場所光著上身是違法行為，意味著這件事會影響市容。與歐美地區民族相比之下，較為傳統保守的香港人莫說是裸露身體，即使穿著性感一點，譬如穿瑜伽褲，也會被投來異樣眼光。近日《香港討論區》就女性穿瑜珈衫出門引起廣泛討論，網民意見兩極。



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《香港討論區》有網民稱瑜伽衫過於貼身似沒有穿。（林明禎IG）

發帖者於《香港討論區》以「著住全套瑜伽衫行街」為題，稱瑜伽衫過於貼身似沒有穿，不少網民留言力撐樓主，覺得連身體私密部位的線條也看得一清二楚，真的「勇氣可嘉」，並諷刺香港女生的自信不容小看。有些更直言「想知着瑜珈褲會唔會着底褲？我眼見就唔多覺有痕」，更認為穿瑜伽衫的女性的思想未免太前衛、不知醜。亦有不少網民留言指，「身材好才會着出街，肥的話夠膽着嗎？」、「肥既真係唔好出醜」，將女性身形和應否穿貼身衣服掛勾，認為沒有健身習慣或豐盈身材仍然穿瑜伽服是自暴其短，不懂得欣賞。

有網民則反駁只在乎別人衣著的人過於膚淺。（倪晨曦IG）

另一邊廂，有網民則反駁貼身不等於裸露，只在乎別人衣著的人代表你只是目光狹隘、過於膚淺、太流於表面。並認為這些只是平常不過，是部分香港人太封建而已。「女人就係鍾意展露身體」、「女人跳舞搖來搖去像鳥類求偶」、「可以讓男人看清楚她的OO是否緊密和美麗，從而決定和她交往與否，不用浪費時間以免中招」等狂言，均被反對者指是標籤和物化女性，有些更揚言「係街上見到一定會視姦佢地 ，有機會就偷拍」。亦有網民認為穿瑜伽衫是潮流所趨，只要不影響到其他人，穿衣哲學和風格是每個人的基本自由，值得尊重，輪不到他人評頭品足。

其實社會上充斥著多元意見也實屬正常，但懂得謹言慎行和不惡言相向，才是對自己和別人的尊重。身體是自主的，不論身材肥或瘦都有選擇不同衣服的權利，生活終歸是為了自己快樂，能穿出自我已經是最美麗的了。