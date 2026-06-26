日圓跌至4.8算｜精選日本7大必訪中古店：全層Hermès、CHANEL聖殿

【日本中古店｜日圓大跌】近年不少人去日本旅遊，除了遊覽名勝景點和選購好用藥妝外，中古名牌手袋亦是大家另一個目標，是許多內行女生必備的行程之一！尤其現時日圓大跌，一度跌至4.8算（每百日圓兌港元），是遊日同時購物的好時機。日本的中古市場成熟，只要找對店家不僅品質有保證，甚至分分鐘能找到市面上稀少品，以下為大家整理了4個知名的日本中古店，大家下次去日本時不妨去試試看尋寶！



遊日購物好時機：日圓跌至4.8算

日圓一度跌至4.8算，此匯率為出稿當下值（xe.com）

日本必訪的中古店｜ALLU銀座店

ALLU在東京及大阪都設有實物店，其中在東京銀座的店舖是樓高4層，設計猶如博物館般。地面是專售CHANEL Vintage，有大量中古手袋及配飾，二樓則是專售勞力士，而三、四樓則是以Hermès為主的專區。店內所有物品都羅列得很整齊，加上店員英語溝通能力不弱，逛起來都非常舒服。

日本必訪的中古店｜ALLU銀座店 詳情：

地址：〒104-0061 東京都中央区銀座5-3-14

營業時間：11:00-20:00

電話：03-4580-9880

前往方法：JR有楽町駅徒歩5分鐘



日本必訪的中古店｜Komehyo

Komehyo在日本開業已逾75年，是當地具有權威性且大規模的中古店之一，在日本全國多個地區都設有實體店，包括：名古屋、關西、北海道、關東等都開設了分店，大家前往購物都非常方便。而店內都是搜羅了眾多熱門品牌的中古手袋及服飾，像是Hermès、CHANEL、Rolex、Cartier等品牌都能找到。此外，Komehyo對中古品的品質管制都非常嚴謹，且設置了多重的假貨檢驗過程，所以價格也會相較高一點，但大家也更易找到優質的中古品。

日本必訪的中古店｜Komehyo（Komehyo官網）

日本必訪的中古店｜Komehyo 詳情：

新宿店地址：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-19-2 猪山第2ビル B1F-4F

電話：03-5363-9188

營業時間：11：00-20：00



日本必訪的中古店｜Layer Vintage

Layer Vintage開設於東京代官山駅，店內面積不大，但由裝潢到中古品都有著濃厚復古氣息，是一間很精緻的店舖。品牌主要售買CHANEL古著及手袋，但亦有不少LouisVuitton、Celine、Ysl等品牌的中古手袋或飾品，等著大家去尋寶。

日本必訪的中古店｜Layer Vintage（Layer Vintage官網）

日本必訪的中古店｜Layer Vintage 詳情：

地址：〒150-0001東京都渋谷区代官山町16-1 カステイヨ代官山田口ビル 401

營業時間：星期一至五 11:00〜17:00 星期六、日及公眾假期 12:00〜18:00

電話：03-6416-5698

前往方法：東京Metro「表參道站」徒步3分鐘



日本必訪的中古店｜Brand Off

Brand Off總店是位於日本銀座，是當地的知名中古店，店舖共有4層，底下幾層都主要是中古服飾和一般名牌的中古手袋，而在3樓則全層都是Hermès手袋、手錶及首飾，絕對是許多女生能逛一整天的地方。

日本必訪的中古店｜Brand Off的3樓則全層都是Hermès手袋、手錶及首飾，絕對是許多女生能逛一整天的地方。（截自 Brand Off官網）

日本必訪的中古店｜Brand Off 詳情：

地址：〒 104-0061東京都中央區銀座5丁目5-9 Ozio Ginza Building

營業時間：11:00-20:00

電話：03-6274-0039

前往方法：東京Metro「銀座駅」徒歩2分鐘



日本必訪的中古店｜Vintage Qoo

Vintage Qoo曾是許多時尚達人和明星曾到訪尋寶的中古店，日本女星水原希子也是他們的常客。這間中古店以出售CHANEL和Hermès的中古品為主，但也不少Dior、Gucci、LV等熱門名牌中古手袋，另外古董手錶和珠寶也能在此店尋到。此外，Vintage Qoo的展示廳是採用預約制，每天只有五個時段可以進店，有興趣到訪這間店的話，要記得先預約。

日本必訪的中古店｜Vintage Qoo 詳情：

地址：〒150-0001東京都渋谷区神宮前5丁目2−6

營業時間：11:00-20:00

電話：03-6804-2201

前往方法：東京Metro「表參道站」徒步5分鐘



日本必訪的中古店｜Amore

如果你是CHANEL的忠實粉絲，絕不能錯過Amore！其中的AMORE Omotesando分店被譽為香奈兒聖殿，店內幾幾乎都是80、90年代CHANEL中古手袋，絕大部份都已經是絕版；此外，除了CHANEL外，Hermès、LV、Dior、CELINE等等，亦能在此店找到！但由於Amore出售的單品很多是絕版或市面上的稀少品，所以價格相對來說較高，但也是有機會尋到款式及價格都心儀的手袋，或當作參觀香奈兒聖殿，都是很不錯的選擇！

日本必訪的中古店｜Amore Vintage 表參道 詳情：

地址：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-1-15 CHビル1F

營業時間：11:00〜20:00

電話：03-5539-6100

前往方法：東京Metro「表參道站」徒步5分鐘



日本必訪的中古店｜Hedy

Hedy相比上述的中古店，沒有那麼多的華麗高奢或繁複復古裝潢，店面都是以低調簡約設計為主，讓大家逛起來更舒適自在。Hedy裹括的品牌也相當多﹐包括了CHANEL、Hermès、Dior、PRADA等多個品牌，但款式相對較普通，所以價格也較相宜，不少日本女生閒時都會到訪尋寶！有預算限制的女生不妨可以留意看看這間。

日本必訪的中古店｜Hedy 詳情：

地址：〒 150-0033 東京都渋谷区猿楽町26-8

營業時間：11:00〜20:00

電話：03-6416-4421

前往方法：東急電鐵東橫線「代官山駅」徒歩4分鐘

