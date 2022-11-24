精選10款開運精品卡片套　CHANEL、PRADA、LOEWE證件套氣質OL必收

準備迎接2023新的一年，你還在用公司派的員工證件套嗎？作為每天貼身配戴的物件，一個嶄新時髦的掛繩證件套，絕對能為你的2023年帶來全新氣象和好運！



儂編為你推薦10款超質感的精品識別證件套，Chanel、Loewe、Fendi、Prada...等等，收納日常卡片需求外，更能展現一個人在細節上的精緻和時尚風格，不論任何場合都是幫你加分的最佳配件！快選一款換掉你脖子上那條公司Logo都磨損發黃的識別證吧！

10款精選證件套/卡片套推介【內含產品價格】（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

Burberry，Vintage Check Card Case Lanyard

商務人士最喜愛的 Burberry 推出了許多日常配件，其中這款經典的米色格紋證件套，非常適合用來迎接新年！沉穩大方的樣式，在任何商務場合上都顯得體高級，證件套配有鑰匙環能有更機動多元的使用可能性。

Fendi，Pink leather Name Badge

沉睡的少女心都被 Fendi 激發出來了！俏皮的粉紅皮革搭配奢華感滿分的金屬鏈，為呆版沉悶的職場生活注入一點粉紅色的夢幻柔調，金屬的識別Logo為你大聲宣告你的時尚口號 。

Chanel，Card Holder With Chain

本季Chanel度假系列的新品，小小的一個掛繩證件套，卻集結了所有Chanel經典元素，黑色皮革衍縫、金色標誌Logo、皮穿鍊元素，一樣都不少全部濃縮懸掛在你的胸前，絕對是香奈兒女孩的夢幻逸品。

Balenciaga，Le Cagole Card And Badge Holder with Chain

酷女孩看過來！銀色光澤的質感延續Balenciaga經典機車包的粗曠味道，縮小成這個極具個人風格的掛頸證件套，可以拆卸的鍊袋，配有兩個卡槽和一個透明卡位，足夠通勤族日常的卡片收納。

同場加映：銀包風水學｜11個增強財運免漏財的禁忌 想財政穩健推薦用這色！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

Tod's，Neck Card Holder in Leather Small

這款中性卡片套以採用Tod's一貫高級的皮革製成，簡約大方，可移動式的皮革掛套除了能更安全的保護卡片隱私之外，飾有Tod's標誌印花，從細節低調的彰顯你不凡的好品味。

Prada，Brushed Leather Badge Holder

Prada很好的為識別證件套退去了沉悶的商務感，奢華拋光的淺藍色皮革，把時髦兩個字明晃晃的掛在身上，標誌性的搪瓷金屬三角形，在皮革上塑造出立體閃爍效果，配有兩個卡槽雲紋襯裡。

Loewe，Brand Plain Cardholder Necklace

想要選一款最百搭經典的款式？Loewe的高級皮革絕對可以滿足你的需求！採用較少見的橫式證件套設計，符合許多特定產業的需求習慣，不論是自用或是送禮都是極好的選擇！

Maison Margiela，Four Stitches Phone Holder

想讓人一眼看到你低調好品味？極具識別度的白色四角車線，讓全球 Margiela 的愛好者都為之瘋狂！雖然只有一個簡單的卡片隔層，但包身磁扣的設計讓你拿取方便，空間還能放入瑣碎的零錢和其他卡片物件。

同場加映：脫單｜拜過月老仍未出pool？細列出10個條件助你成功找到真命天子（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

Tory Burch，Robinson Printed Top-Zip Card Case

紐約設計師Tory Burch以父母Buddy和Reva Robinson為本系列命名。這款印花掛繩採用拋光漆皮製成，黑白印花配色設計感滿分，並且配有拉鍊零錢袋和可拆卸掛繩帶。

Longchamp ，LE PLIAGE CUIR Card Holder With Necklace

時髦OL最愛的 Longchamp，以標誌的超大尺寸詮釋強調了經典的豐滿度，搶眼的紅色和霧面防滑鍊帶，最初設計給滑雪活動配戴，總共有 4 個卡片隔層和可拆式鍊帶，極具機能性。

延伸閱讀：

送禮首選！Celine 秋冬「短皮夾」推薦七款！全新冰藍色小牛皮夾太夢幻、這款復古印花竟然兩萬有找

Burberry 宣布 Riccardo Tisci 卸任全球創意總監，新任首席前BV設計鬼才 Daniel Lee 無縫接手！

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】