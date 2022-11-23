戴安娜王妃與Lady Dior有淵源　討厭Chanel竟與卡米拉有關？

NETFLIX 影集《The Crown 王冠》第五季的播出，演員Elizabeth Debick飾演的戴安娜王妃與和王室產生矛盾，當中最引人注目的莫過於是影集還原了戴安娜王妃生前最愛用的Lady Dior。戴安娜王妃雖則紅顏薄命，卻得到世人的擁戴，當日的時尚至今仍然歷久不衰。



戴安娜王妃雖則紅顏薄命，卻得到世人的擁戴，當日的時尚至今仍然歷久不衰。（Getty Image）

這次《The Crown 王冠》重現了戴妃各種標誌性時刻與經典手袋款「Lady Dior」。戴安娜王妃使用這款愛袋的頻率甚高，1995年造訪英國國家芭蕾舞學校時，她穿上一套紅色黑領套裝，搭配上黑色 Lady Dior 包款。同年出席利物浦首間女性醫院的開幕，以一身Versace橙色套裝配搭Lady Dior。一次前往阿根廷進行國事訪問，在下飛機的瞬間，戴安娜王妃再次手攜Lady Dior包款。

一次前往阿根廷進行國事訪問，在下飛機的瞬間，戴安娜王妃再次手攜Lady Dior包款。（Getty Image）

Lady Dior相信是每個女孩子的夢想，亦是時裝界的傳奇和經典，不過鮮有人知道Lady Dior的由來。Lady Dior誕生於1995年9月，當時戴安娜王妃出席法國「塞尚博覽會」時，時任法國第一夫人席哈克（Bernadette Chirac）向Dior特別訂製一款命為「Chouchou」的黑色手袋，作為迎接戴安娜王妃的見面禮。被稱為「Lady Di」的戴安娜王妃對這款為自己特製的手袋一見鍾情，不時以它公開亮相活動。由於得到王妃的喜愛，1996年 Dior 徵得王妃本人的同意後，將此款手袋取名為「 Lady Dior 」。

戴安娜王妃出席利物浦首間女性醫院的開幕，以一身Versace橙色套裝配搭Lady Dior。（Getty Image）

還有不得不提的，就是在1996年Met Gala 盛宴上，戴安娜王妃以由 John Galliano 為 Dior 設計的第一件高級定制時裝—優雅的深藍絲質長裙配上藍色緞面迷你Lady Dior手袋，水鑽 Dior 配飾更顯貴氣，也開始為人熟悉。

1996年Met Gala 盛宴上，戴安娜王妃以由 John Galliano 為 Dior 設計的第一件高級定制時裝—優雅的深藍絲質長裙配上藍色緞面迷你Lady Dior手袋。（Getty Image）

Lady Dior在過去不同季度推出過許多種顏色、尺寸和材質，為了慶祝戴安娜王妃對時尚界的影響，現任女裝創意總監 Maria Grazia Chiuri 重新將其演繹成為 Lady Di-Lite 和 Lady D-Joy 等不同版本，限量發行200 個這款迷你 Lady Dior 手袋以及水鑽Dior 吊飾，並在Lady Dior As Seen By藝術展覽中展出。這次的Lady Dior選用緞面海軍藍製成，由獨具匠心的手工製作共有144個部件拼接，經典的 cannage 籐格紋縫線演繹出 Christian Dior 時裝秀場裏的拿破崙三世座椅的靈感，搭配上經典 「D.I.O.R.」 金屬字母，這款復刻版迷你晚宴包就誕生了！

這次的Lady Dior選用緞面海軍藍製成，經典的 cannage 籐格紋縫線搭配上經典 「D.I.O.R.」 金屬字母。（Dior）

不過除了Dior，其實戴安娜王妃曾經十分鍾情Chanel，不過有指後來因Chanel 的雙 C Logo 而會聯想到「Charles & Camilla」，便對這個牌子生厭。有見及此，不少網民猜測戴安娜王妃之所以會那麼喜歡Dior的原因是不是「Charles & Diana」的縮寫，這些相信只有戴妃一人知道，不過Lady Dior得到戴安娜王妃的歡心卻是恆久不變的事實。戴安娜王妃與Lady Dior的深度連結奠定了這個經典款優雅、自信與魅力的象徵。