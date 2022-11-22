CHANEL 22/23早春度假系列融入運動元素 迷你黑金手袋持續大熱

CHANEL新品｜還剩下2個月就踏入2023年，CHANEL早前亦都發佈了Cruise 2022/23度假系列，是由創意總監Virginie Viard於摩納哥的蒙地卡羅曝光，合共67套服飾，當中以融合了賽車、網球等運動元素的硬殼手袋最引人注目，令讓高雅的CHANEL增添了型格。除此之外，CHANEL最備受歡迎的菱格紋黑金迷你手袋這次亦有推出，不論是迷你手拿半月包還是實用的HOBO BAG，都相當令人心動！



CHANEL 2022/23早春度假系列｜頭盔盒形晚裝手袋

CHANEL 2022/23早春度假系列｜頭盔盒形晚裝手袋（截自 Chanel官網）

Chanel Cruise 2022/23度假系列最引人注目的定必是賽車頭盔硬殼手袋，整個手袋造型都是以賽車手的頭盔設計，再在上面添加了CHANEL標誌、山茶花以及CHANEL象征性數字5，令充滿玩味的手袋不失品牌的細節，非常值得收藏！

CHANEL 2022/23早春度假系列｜角子機盒形晚裝手袋

除了頭盔手袋外，這款角子機硬殼手袋亦都相當引人注目，整個造型就猶如角子機的縮小版，把很多的小細節以金屬和水晶以鑲飾方式重現，再以CHANEL標誌性的黑白設計，復古與高雅都呈現於手袋上。而且在手袋下方模擬了老虎機金幣掉落畫面，在金幣都刻有CHANEL經典的雙Ｃ標誌，將趣味性融合其中！

CHANEL 2022/23早春度假系列｜鏈條手提包

將網球拍也成為手袋造型之一！CHANEL這款迷你手袋主要以方方圓圓手袋為主體，再在上面疊放了網球拍造型的小口袋，而球拍則是小鏡子，相當方便女生們要照鏡子或補妝用，而且令手袋增添了趣味！而整個手袋設計都沿用了品牌標誌性菱格紋，和在口袋上放上了經典的雙Ｃ標誌以及拉鍊採用了刻有雙C標誌的小金球，令整個運動感十足的手袋不失CHANEL的優雅。

CHANEL 2022/23早春度假系列｜POUCH BAG

CHANEL 2022/23早春度假系列｜POUCH BAG（截自 Chanel官網）

如果覺得前面幾款趣味太高，想較低調的迷你手袋，這款CHANEL POUCH BAG迷你手拿包絕對是首選！將半月形、CHANEL經典黑色以及迷你尺寸，三種時下最熱門元素完美結合。另外在整個手袋邊緣增加了皮穿鏈的設計﹐讓低調的手袋多了時尚型格感，定必備受女生們青睞。

CHANEL 2022/23早春度假系列｜HOBO BAG

CHANEL 2022/23早春度假系列｜HOBO BAG（截自 Chanel官網）

Chanel Cruise 2022/23度假系列中高實用性的手袋亦不少，像是這款HOBO BAG手袋上方以圓弧設計，再配上經典黑金皮穿鏈，而手袋造型則依然是實用的方型，容量絕對不用擔心。另外手袋依然是採用CHANEL標誌性的菱格紋和金色的雙C標誌，完全呈現了品牌的優雅。